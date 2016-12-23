Наблюдательный совет ТюмГУ поможет вузу задействовать все резервы для повышения конкурентоспособности

admtyumen.ru

Тюменский государственный университет должен активнее укреплять свою конкурентоспособность и позиции в программе "5-100". Такое мнение высказал глава Тюменской области Владимир Якушев на первом заседании наблюдательного совета вуза.

В состав совета вошли представители компаний "Газпром нефть", "СИБУР", "Группа ГМС", Министерства образования и науки РФ, ученые и управленцы. Председателем совета единогласно избран губернатор, его заместителем стал профессор Московской школы управления "СКОЛКОВО", заместитель председателя Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров Андрей Волков, обязанности секретаря совета будет исполнять заведующий кафедрой конституционного и муниципального права ТюмГУ Геннадий Чеботарев.

Владимир Якушев обозначил задачи, которые стоят перед наблюдательным советом: "Сильному и амбициозному вузу нужен деловой, профессиональный и требовательный наблюдательный совет, который поможет выявить узкие места и подобрать верные подходы для дальнейшей работы. Федеральная и региональная повестка изменений очень амбициозна. В этих условиях университет должен стать научно-исследовательским центром, который создает инновации не только для региона, но и всей страны".

Губернатор выразил уверенность, что у Тюменского госуниверситета на фоне реализуемых в регионе крупных инфраструктурных проектов есть потенциал развития и по самым разным направлениям.

"Серьезными заделами могут стать сферы информационных технологий, робототехники и мехатроники, химического анализа, биоинженерии, математического моделирования производственных и логистических процессов. Это крайне актуально и, главное, реально востребовано", - подчеркнул Владимир Якушев.

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков высказался о первых результатах участия университета в проекте "5-100". Он отметил, что за последний год вырос набор (примерно на 800 человек), повысилось качество знаний абитуриентов — средний балл по ЕГЭ составил 74,4. В 2015 году показатель был менее 70.

"Мы получили доступ к лучшим практикам в сфере университетского управления, привлекли дополнительные средства - это примерно 150 миллионов рублей", - сообщил руководитель.

С помощью областного правительства обновлена материально-техническая база. В качестве примера Фальков назвал строительство нового спортивного комплекса с бассейном, реставрацию учебного корпуса на ул. Осипенко, ремонт учебных аудиторий и общежитий. Ректор обозначил также три новых образовательных площадки, на которые делает ставку руководство университета. Это Высшая политехническая школа, Школа перспективных исследований, Школа экологической и сельскохозяйственной биологии.

"Команда университета многое сделала, но останавливаться на достигнутом нельзя. Задействованы далеко не все резервы, более активно нужно привлекать высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав из других вузов, формировать среду для работы и получения знаний, нужно соответствовать всем самым строгим требованиям, которые предъявляет время", - нацелил управленцев университета Владимир Якушев.

Соб. инф.