up

23.12.2016 пятница

EUR 63.5604

USD 60.8641

В Тюмени -18..-20 С 6 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Наблюдательный совет ТюмГУ поможет вузу задействовать все резервы для повышения конкурентоспособности

13:46 23 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Тюменский государственный университет должен активнее укреплять свою конкурентоспособность и позиции в программе "5-100". Такое мнение высказал глава Тюменской области Владимир Якушев на первом заседании наблюдательного совета вуза.

В состав совета вошли представители компаний "Газпром нефть", "СИБУР", "Группа ГМС", Министерства образования и науки РФ, ученые и управленцы. Председателем совета единогласно избран губернатор, его заместителем стал профессор Московской школы управления "СКОЛКОВО", заместитель председателя Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров Андрей Волков, обязанности секретаря совета будет исполнять заведующий кафедрой конституционного и муниципального права ТюмГУ Геннадий Чеботарев.

Владимир Якушев обозначил задачи, которые стоят перед наблюдательным советом: "Сильному и амбициозному вузу нужен деловой, профессиональный и требовательный наблюдательный совет,  который поможет выявить узкие места и подобрать верные подходы для дальнейшей работы. Федеральная и региональная повестка изменений очень амбициозна. В этих условиях университет должен стать научно-исследовательским центром, который создает инновации не только для региона, но и всей страны".

Губернатор выразил уверенность, что у Тюменского госуниверситета на фоне реализуемых в регионе крупных инфраструктурных проектов есть потенциал развития и по самым разным направлениям.

"Серьезными заделами могут стать сферы информационных технологий, робототехники и мехатроники, химического анализа, биоинженерии, математического моделирования производственных и логистических процессов. Это крайне актуально и, главное, реально востребовано", - подчеркнул Владимир Якушев.

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков высказался о первых результатах участия университета в проекте "5-100". Он отметил, что за последний год вырос набор (примерно на 800 человек), повысилось качество знаний абитуриентов — средний балл по ЕГЭ составил 74,4. В 2015 году показатель был менее 70.

"Мы получили доступ к лучшим практикам в сфере университетского управления, привлекли дополнительные средства  - это примерно 150 миллионов рублей", - сообщил руководитель.

С помощью областного правительства обновлена материально-техническая база. В качестве примера Фальков назвал строительство нового спортивного комплекса с бассейном, реставрацию учебного корпуса на ул. Осипенко, ремонт учебных аудиторий и общежитий. Ректор обозначил также три новых образовательных площадки, на которые делает ставку руководство университета. Это Высшая политехническая школа, Школа перспективных исследований, Школа экологической и сельскохозяйственной биологии.

"Команда университета многое сделала, но останавливаться на достигнутом нельзя. Задействованы далеко не все резервы, более активно нужно привлекать высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав из других вузов, формировать среду для работы и получения знаний, нужно соответствовать всем самым строгим требованиям, которые предъявляет время", - нацелил управленцев университета  Владимир Якушев.

Соб. инф.

Теги: проект «5-100» , Владимир Якушев , Геннадий Чеботарев , ТюмГУ , образование , Валерий Фальков

Последние новости

14:41 Владимир Путин: главная задача - обеспечить рост экономики и промышленности
14:30 Проект "Зеленая улица" планируют внедрить в здравоохранении области
14:19 Нефтеюганский полицейский спас детей на пожаре
14:08 Дед Мороз назовет лучших юных бегунов и прыгунов Тюмени
13:57 В мороз викуловские школьники посещают уроки через Интернет
13:46 Наблюдательный совет ТюмГУ поможет вузу задействовать все резервы для повышения конкурентоспособности
13:35 В Заводоуковске мужчина в ярости зарезал обидчика
13:29 Владимир Путин в двенадцатый раз проведет большую пресс-конференцию
13:24 В Тюменской области действуют центры трудовой адаптации осужденных
13:13 Тюменских артистов утвердили на роли в фильме "Тобол"
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2016
﻿

Губернатор

Наблюдательный совет ТюмГУ поможет вузу задействовать все резервы для повышения конкурентоспособности

Губернатор: у Югры большой потенциал и прекрасное будущее

Экстренные службы и силовики перешли на усиленный режим работы

Политика

Владимир Путин в двенадцатый раз проведет большую пресс-конференцию

Игорь Холманских поручил обратить особое внимание на безопасность перевозок детей

"Единая Россия" запустила онлайн-приемную для обращений от обманутых дольщиков

Экономика

Владимир Путин: главная задача - обеспечить рост экономики и промышленности

Ханты-Мансийский банк переводит зарплаты вартовчан на карты платежной системы "Мир"

Заняться рыбоводством в Тюменской области можно благодаря аукционам

Общество

Проект "Зеленая улица" планируют внедрить в здравоохранении области

Нефтеюганский полицейский спас детей на пожаре

В мороз викуловские школьники посещают уроки через Интернет

Спорт

Дед Мороз назовет лучших юных бегунов и прыгунов Тюмени

Спортсменов Уватского района наградили за успехи в 2016 году

Футболисты из Тюмени лидируют в Омске

Происшествия

В Заводоуковске мужчина в ярости зарезал обидчика

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погиб водитель из Казани

В Богандинском ребенок пострадал от упавшего с крыши снега
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2016 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+