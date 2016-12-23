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Сельхозпредприятия Викуловского района поддержали более чем на шестьдесят миллионов рублей

16:54 23 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

67 млн 813 тыс. рублей составила господдержка сельхозпредприятий Викуловского района с начала 2016 года. Большая часть из них - около 50 млн рублей - средства областного бюджета. 

Об этом сообщил начальник управления сельского хозяйства района Василий Леончиков. Основными направлениями, по его словам, остались молочное животноводство, растениеводство, техническое и технологическое оснащение предприятий и поддержка потребительских кооперативов.

Всего на развитие животноводства района, по данным на 1 октября 2016 года, направлено 13 млн 664 тыс. рублей,  в том числе  субсидии на молоко составили  более 10 млн рублей. Около 38 млн потрачено на предприятия растениеводства, из них 25 млн 288 тыс. рублей - субсидии на несвязанную поддержку. Техническое переоснащение и внедрение новых технологий потребовало из областного бюджета около 9 млн 500 тыс., в том числе это затраты на возмещение стоимости объектов лизинга. 

Малым формам хозяйствования в 2016 году субсидировали часть затрат на уплату процентов по кредитам и займам, на это за девять месяцев года ушло 204 тыс. рублей, из них около 36 тыс. - из региональной казны. Всего просубсидированы 81 кредитный договор. На поддержку потребительской кооперации района в 2016 году область направила около 4 млн 500 тыс. рублей. 

Напомним, всего в Викуловском районе сельскохозяйственным производством занимаются 19 предприятий, 10 крестьянских хозяйств. Услуги жителям оказывают четыре сельскохозяйственных потребительских кооператива.

Евгения Шевцова

Теги: АПК , Викуловский район , субсидии , господдержка

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