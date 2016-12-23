Проект "Зеленая улица" планируют внедрить в здравоохранении области

Тюменская линия

66 медицинских учреждений Тюменской области, из них 22 - с частной формой собственности, прошли независимую оценку качества оказания услуг.

Об этом сообщил на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" председатель общественного совета при департаменте здравоохранения Тюменской области Альберт Юсупов.

"Всего мы должны проверить 117 медицинских лечебных учреждений Тюменской области, которые оказывают медицинскую помощь в рамках территориальной программы государственной гарантии. В прошлом году мы проверили 60 учреждений. Видим динамику, что растет удовлетворенность граждан, они довольны условиями предоставления услуг", - добавил он.

По итогам проверки первые места среди стационаров получили Тобольская больница, родильный дом №3 Тюмени и Федеральный центр нейрохирургии. Среди поликлиник первые места получили родильный дом №2, поликлиника им. Негинского и Тюменский кардиологический научный центр.

Пресс-секретарь общественного совета при областном департаменте здравоохранения Елена Лосева добавила, что учреждения с наименьшими баллами, получили следующие замечания: длительность ожидания приема специалистов, низкая доступность медицинской помощи, отсутствие полной и достоверной информации о медицинском учреждении, не организована запись пациента в день обращения, некомпетентность медицинских работников.

"Общественный совет вынес предложении по ранжированию поликлиник. Потому что есть поликлиника, которая принимает в месяц несколько тысяча пациентов. А есть частные клиники, у которых поток небольшой — 20 пациентов в месяц. Мы считаем, что подходы к оценке должны быть разные", - отметила Елена Лосева.

Всего было опрошено три тысячи человек. Средний балл стационарной помощи составил 69 из 75, средний балл амбулаторной помощи - 64 из 73.

"В целом по России показатели тюменских медицинских учреждений одни из самых высоких. Даже учреждения, которые получили низкие баллы, выглядят достойно по сравнению с другими регионами. Мы стараемся держать планку", - подчеркнула Елена Лосева.

По словам Елены Лосевой, все вопросы пациентов стараются решить. "В следующем году хотим реализовать проект "Зеленая улица". Этот проект для работающих граждан, у которых нет времени и возможности проходить длительное обследование. Благодаря этому проекту человек может в течение двух часов пройти всех специалистов, все исследования, сдать все анализы по принципу приемного покоя. Сейчас прорабатываем механизмы и возможности. Надеемся, что это будет востребовано", - подытожила она.