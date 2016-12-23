В соцучреждения Викуловского района поступает мясо местного производства

tyumedia.ru

134 тонны мяса и около 56 тонн мясных полуфабрикатов произвели в сельскохозяйственном кооперативе "Беркут" Викуловского района с начала 2016 года.

Напомним, кооператив закупает крупный рогатый скот у селян и крестьянско-фермерских хозяйств. По словам начальника управления сельского хозяйства администрации Викуловского района Василия Леончикова, за 11 месяцев общий объем закупа предприятия составил около 197 тонн.

Также здесь занимаются первичной переработкой и реализацией мяса и мясопродуктов глубокой заморозки, полуфабрикатов собственного производства. Всего их десять видов: фарш говяжий, фарш "Домашний", гуляш говяжий и свиной, вырезка свиная и говяжья, говядина для тушения, ребрышки "Аппетитные", рагу свиное и говяжье, шашлык.

Часть продукции кооператив поставляет в социальные учреждения района. В сравнении 2015 годом объем поставок вырос более чем на семь тонн. Всего в учреждения социальной сферы в 2016 году реализована 101 тонна мяса местного производства.

Евгения Шевцова