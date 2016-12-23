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Тюменский индустриальный университет воссоздаст в "Артеке" завод по нефтепереработке и буровую вышку

17:16 23 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
media.artek.org

О планах на создание буровой вышки и элементов завода по нефтепереработке на территории Международного детского центра "Артек" в Крыму совместно с Тюменским индустриальным университетом рассказал журналистам директор "Артека" Алексей Каспржак.

По словам ректора ТИУ Олега Новоселова, с "Артеком" тюменский опорный университет связывают большие перспективы на ближайшие пять - десять лет.

"От администрации детского центра нам поступило предложение организовать на его базе площадку нашего вуза. Для этого Тюменскому индустриальному университету в лагере уже выделен гектар земли. Проект поддержало правительство Тюменской области, губернатор Владимир Якушев. На этой территории планируется воссоздать в наглядном виде весь процесс добычи "черного золота" от геологоразведки, переработки до транспортировки с помощью макетов, выполненных на Экспериментальном заводе буровой техники, который работает при ТИУ с 2010 года", - сообщил Олег Новоселов.

Напомним, с 25 сентября по 16 октября 2016 года в крымском МДЦ "Артек" проходил всероссийский конкурс научно-технических проектов "Инженерный резерв России", организованный Тюменским индустриальным университетом при поддержке правительства и губернатора Тюменской области. В очном туре конкурса, который состоялся в детском лагере "Янтарный" на базе "Артека", приняли участие 130 школьников. Среди финалистов оказались не только тюменские школьники (хотя их большинство – около 70%), но и ребята из Свердловской, Курганской, Челябинской областей, республики Башкортостан и Крым, сообщают в пресс-службе ТИУ.

Дарья Казакова

Теги: школьники , ТИУ , образование , инженеры , Артек

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