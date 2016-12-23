up

23.12.2016 пятница

EUR 63.5604

USD 60.8641

В Тюмени -18..-20 С 6 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Владимир Путин: главная задача - обеспечить рост экономики и промышленности

14:41 23 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
static.kremlin.ru

Обеспечить рост экономики и промышленного производства - главная задача страны в 2017 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Москве.

"Вопрос об экономике - традиционный и естественный. Результаты познаются в сравнении. Если падение внутреннего валового продукта страны в 2015 году составило 3,7 процента, то в 2016 году, по самым последним данным, этот показатель составит около 0,5-0,6 процента. В ноябре отмечен рост в некоторых отраслях реального сектора экономики, в том числе в машиностроении. Серьезно выросло наше сельское хозяйство - не меньше, чем на 4 процента за год", - сообщил Владимир Путин.

Кроме того, по словам главы государства, по итогам 2016 года инфляция опустится на рекордно низкий за последнее время уровень и составит около 5,5 %. Сохраняется положительный баланс внешней торговли, сохранены резервы правительства, растут золотовалютные резервы Центробанка, значительно снизился отток капитала из страны.

"У нас есть хорошая подушка безопасности. Отмечен скромный, но все-таки рост реальной заработной платы. Сохраняется положительная динамика демографии. В целом мы движемся в рамках плана, который был предъявлен обществу. Главная задача сегодня - обеспечить рост экономики и промышленного производства", - подчеркнул президент.

Напомним, в пресс-конференции Владимира Путина принимают участие более 1,4 тыс. представителей российских и иностранных средств массовой информации. Это очередной рекорд - такого количества журналистов итоговая ежегодная встреча с российским президентом не собирала еще ни разу.

Евгений Бабенко

Теги: Владимир Путин , торговля , экономика , промпроизводство

Последние новости

15:36 В Голышманово кассир присвоила более полумиллиона рублей
15:25 Тюменские танцоры посоревнуются в мастерстве
15:14 Патрулирование лесов перед Новым годом усилят
15:03 В соцучреждения Викуловского района поступает мясо местного производства
14:52 Аномальные морозы на юге области сменит резкое потепление
14:41 Владимир Путин: главная задача - обеспечить рост экономики и промышленности
14:30 Проект "Зеленая улица" планируют внедрить в здравоохранении области
14:19 Нефтеюганский полицейский спас детей на пожаре
14:08 Дед Мороз назовет лучших юных бегунов и прыгунов Тюмени
13:57 В мороз викуловские школьники посещают уроки через Интернет
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2016
﻿

Губернатор

Наблюдательный совет ТюмГУ поможет вузу задействовать все резервы для повышения конкурентоспособности

Губернатор: у Югры большой потенциал и прекрасное будущее

Экстренные службы и силовики перешли на усиленный режим работы

Политика

Владимир Путин в двенадцатый раз проведет большую пресс-конференцию

Игорь Холманских поручил обратить особое внимание на безопасность перевозок детей

"Единая Россия" запустила онлайн-приемную для обращений от обманутых дольщиков

Экономика

В соцучреждения Викуловского района поступает мясо местного производства

Владимир Путин: главная задача - обеспечить рост экономики и промышленности

Ханты-Мансийский банк переводит зарплаты вартовчан на карты платежной системы "Мир"

Общество

Патрулирование лесов перед Новым годом усилят

Аномальные морозы на юге области сменит резкое потепление

Проект "Зеленая улица" планируют внедрить в здравоохранении области

Спорт

Тюменские танцоры посоревнуются в мастерстве

Дед Мороз назовет лучших юных бегунов и прыгунов Тюмени

Спортсменов Уватского района наградили за успехи в 2016 году

Происшествия

В Голышманово кассир присвоила более полумиллиона рублей

В Заводоуковске мужчина в ярости зарезал обидчика

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погиб водитель из Казани
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2016 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+