Владимир Путин: главная задача - обеспечить рост экономики и промышленности

static.kremlin.ru

Обеспечить рост экономики и промышленного производства - главная задача страны в 2017 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Москве.

"Вопрос об экономике - традиционный и естественный. Результаты познаются в сравнении. Если падение внутреннего валового продукта страны в 2015 году составило 3,7 процента, то в 2016 году, по самым последним данным, этот показатель составит около 0,5-0,6 процента. В ноябре отмечен рост в некоторых отраслях реального сектора экономики, в том числе в машиностроении. Серьезно выросло наше сельское хозяйство - не меньше, чем на 4 процента за год", - сообщил Владимир Путин.

Кроме того, по словам главы государства, по итогам 2016 года инфляция опустится на рекордно низкий за последнее время уровень и составит около 5,5 %. Сохраняется положительный баланс внешней торговли, сохранены резервы правительства, растут золотовалютные резервы Центробанка, значительно снизился отток капитала из страны.

"У нас есть хорошая подушка безопасности. Отмечен скромный, но все-таки рост реальной заработной платы. Сохраняется положительная динамика демографии. В целом мы движемся в рамках плана, который был предъявлен обществу. Главная задача сегодня - обеспечить рост экономики и промышленного производства", - подчеркнул президент.

Напомним, в пресс-конференции Владимира Путина принимают участие более 1,4 тыс. представителей российских и иностранных средств массовой информации. Это очередной рекорд - такого количества журналистов итоговая ежегодная встреча с российским президентом не собирала еще ни разу.

Евгений Бабенко