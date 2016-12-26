В Викуловском районе определили перспективные направления для инвестиций

Фото ИА "Тюменская линия"

Развитие мясного и молочного животноводства, пчеловодства и закуп дикоросов - одни из самых перспективных направлений для инвестиций в Викуловском районе.

Такое мнение выразил начальник управления сельского хозяйства района Василий Леончиков. По его словам, развитие их, особенно в сельских поселениях, повысит уровень занятости жителей района, доходы населения и создаст гарантированный рынок сбыта продукции.

"Климатические условия на нашей территории благоприятны для развития пчеловодства. Жители района содержат около полутора тысяч пчелосемей, поэтому перспективна организация закупа продукции пчеловодства для реализации ее в области и за ее пределами, в том числе на сельскохозяйственных ярмарках", - отметил Василий Леончиков.

Еще одним важным направлением он назвал промышленное воспроизводство рыбы. В районе 28 водоемов, в том числе крупная река Ишим, старица Курали, 25 озер общей площадью 4 тыс. 491 га, где обитают 11 видов промысловых рыб.

Также открыты возможности для товарного, любительского и спортивного рыболовства на озерах Малиновское (59 га), Хуторское (44 га), для только любительского и спортивного рыболовства подходят озера Пахотное (194 га) и Карасье (58 га).

По мнению Василия Леончикова, такие направления позволят эффективно использовать потенциал водоемов и повысят продуктивность за счет комплексных рыбоводных мероприятий.

Евгения Шевцова