Грунтовых дорог в Голышмановском районе становится все меньше

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Около двадцати вопросов обсудили жители Медведевского поселения на встрече с руководством Голышмановского района. Поступило много претензий на плохое состояние дорог. В 2016 году защебенили на этой территории дороги в переулке Советском и на улице Набережной, провели ямочный ремонт дорог на улицах Советской и Молодежной.

"Протяженность дорожной сети Медведевского поселения - около одиннадцати километров, грунтовых дорог осталось всего примерно три километра, – отметил заместитель главы района Александр Ледаков. - В 2017 году в селе Медведево защебенят еще 500 метров дороги на улице Садовой".

Жителей ул. Зеленой волнует вопрос отопления жилья. Газификацию находящихся там девяти частных домов считают нецелесообразной – не окупятся затраты. Пользоваться электрокотлами не позволяет устаревшая трансформаторная подстанция, которая не выдерживает возросшей нагрузки. Замглавы района заверил граждан, что к осени 2017 года на ул. Зеленой с. Медведево будет установлена более мощная электроподстанция.

Селяне просили объяснить, по каким расчетам взимается плата за установку газовых счетчиков в домах. Они вычитали в Интернете, что есть положение о бесплатном монтаже приборов учета.

Начальник Голышмановского производственно-эксплуатационного участка Восточного треста АО "Газпром газораспределение Север" Владимир Кукуль прокомментировал: "Специалисты нашей организации руководствуются положениями федерального законодательства. В них прописано то, что заказчик обязан оплачивать работы по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Мы берем оплату за услуги по утвержденному прейскуранту. Установка бытового газового счетчика после его ремонта или проверки стоит 673 рубля, за вызов бригады нужно заплатить 257 рублей. За демонтаж счетчика берется 467 рублей. В Госдуме приняли закон о наложении на абонентов административных штрафов от одной до двух тысяч рублей, наказания грозят в тех случаях, если граждане уклоняются от замены газового оборудования, от заключения договора на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного оборудования или отказывают в доступе к нему работникам специализированной организации, хотя получили уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке".

Жители высказали возмущения по поводу того, что аварийная бригада приезжает устранять повреждения газового оборудования, не имея запчастей. Владимир Кукуль не обещал другого подхода в организации работы аварийной бригады. По его словам, приобретение запчастей для проведения ремонта – забота хозяев.

На встрече жители Медведевского поселения требовали прекратить эксперименты над школой.

Начальник районного отдела образования Галина Павлова не поняла, о чем идет речь: "Если о реорганизации и оптимизации в образовательных учреждениях, то в этом случае пострадал только административно-управленческий персонал, который сократился в едином юридическом лице за счет централизации сил и средств. В результате высвободились штатные единицы для логопедов, педагогов-психологов, педагогов дополнительного образования. Финансовые средства остались в прежнем объеме в образовательных учреждениях, деньги идут на зарплаты работникам и на содержание зданий. Увеличилось количество занятий по интересам, кружков, секций и студий. Да, мы внедряем новые формы работы во внеклассной деятельности. В приоритете проектная деятельность, акции, квесты. Приветствуются мероприятия для семей и массовые праздники. Например, у вас реализован прекрасный проект "Улица собирает друзей" в рамках районного конкурса мини-проектов "Добрые дела". Ведем активную работу в социальных сетях, пытаясь голышмановских детей увлекать добрыми событиями, которые публикуются в школьных группах. Прошу родителей не отдаляться от детей. Конечно, педагогам приходится прилагать немало усилий, но такая сложная у нас с вами работа".

На Медведевской территории три агропредприятия. Сельскохозяйственным трудом занимаются чуть больше двадцати человек. В ИП КФХ Исмаков есть молочно-товарный комплекс, где содержатся 170 племенных коров. В поселении реализуются несколько инвестиционных проектов. Продолжается реконструкция старой фермы в хозяйстве Жакслыка Исмакова: уже возведены стены, планируется увеличение стада коров на двести голов. В 2016 году завершено строительство мини-фермы ЛПХ Дмитрук С. Ю. на 200 голов овец. Завезено 145 голов овец. В планах фермера строительство мини-фермы на 50 голов крупного рогатого скота. В общей сложности инвестпроекты помогут открыть примерно десять дополнительных рабочих мест в селе.

Всего в Медведевском поселении проживают 577 человек трудоспособного возраста – это около 60% от общего числа жителей. Растет число медведевцев, работающих вахтами - сейчас их 191. Чуть меньше селян, зарабатывающих на жизнь в личном подворье. Медведевцы продали молока кооперативу "Фермер" почти на 20 тонн меньше, чем в 2015 году. Это связано с тем, что десять владельцев ЛПХ реализуют продукцию самостоятельно в поселке Голышманово. На Медведевской территории зарегистрировано 300 дворов, в 80 из них нет никакого скота. Шестьдесят жителей территории, не достигших пенсионного возраста, нигде не трудятся.

За отчетный период на Медведевской территории проведено немало благоустроительных работ. В деревне Быстрой отремонтировали Дом художника, мост, на центральной усадьбе - Дом культуры, в сельской библиотеке установили новые окна. В котельной заменили газовые котлы. В 2016 году к центральному водопроводу подвели одиннадцать домовладений, теперь вода есть в 110 дворах. Интересовались селяне, предвидится ли ремонт моста на ул. Горки в Медведево. Александр Ледаков обещал после весеннего паводка провести обследование моста, затем произвести ремонтные работы, сообщает администрация Голышмановского района.

Соб. инф.