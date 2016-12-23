Россияне стали больше доверять Государственной думе

er.ru

Рост рейтинга доверия к Государственной думе РФ отметил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Анатолий Карпов, комментируя итоги выездного заседания фракции "Единая Россия", на котором обсуждались результаты работы фракции в период осенней сессии.

Фракция "Единая Россия" в Государственной думе в Москве подвела итоги работы в 2016 году и определила задачи на 2017 год, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

По мнению Анатолия Карпова, одним из основных итогов трехмесячного периода работы обновленного состава Госдумы стал рост рейтинга доверия к ней. Об этом заявил в своем выступлении премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Единороссы составляют большинство в парламенте, и нам удалось выстроить четкое взаимодействие с другими думскими фракциями и конструктивные отношения с правительством. За осеннюю сессию рассмотрено 346 законопроектов, 120 из которых приняты. Они обсуждались с жителями разных городов и регионов, с представителями экспертных сообществ, профильных ассоциаций и объединений", – отметил Анатолий Карпов.

Он напомнил, что по инициативе партии будет реализован проект по строительству новых школ в регионах России: "В Тюменской области эта проблема стоит не так остро, как в некоторых других субъектах, но она существует. Продолжится проект по ремонту спортивных залов в сельских школах, появился новый проект по благоустройству общественного пространства и дворовых территорий, будут поддерживаться региональные театры, дома культуры малых городов. Кроме того, удалось добиться продления программы "Земский доктор" – это большое подспорье в решении кадрового вопроса медицины на селе".

Важным событием, по словам депутата, стало своевременное принятие бюджета страны на 2017-2019 годы.

"Это главный документ страны, он гарантирует выполнение социальных обязательств перед гражданами, поступательное развитие России – среди расходных статей бюджета лидируют социальная политика и национальная экономика", – подчеркнул парламентарий.

Соб. инф.