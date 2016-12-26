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Тридцать пять регионов России поставляют материалы для строительства "ЗапСибНефтехима"

10:20 26 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промышленной площадки

Поставки материалов для строительства крупнейшего современного нефтехимического комплекса в России идут на из 35 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа.

В ноябре совершено 34 сделки с российскими компаниями по закупкам строительных материалов.

ОАО "Челябинский завод сборного монолитного каркаса" (ЧЗСМК) поставит на площадку 60 железобетонных свай. Кроме того, ЧЗСМК и ООО "Краснокамский завод ЖБК", изготовят 53 железобетонные колонны.

Порядка 1 тыс. деталей трубопровода изготовят ООО "Омский завод трубопроводной арматуры", ООО "Серебряный мир 2000" (г. Екатеринбург), АО "Трубодеталь" (г. Челябинск), ООО ТК "Афина" (г. Екатеринбург), ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск".

Договоры по поставке 362 электротехнических деталей заключены с компаниями ООО "Сонет" (г. Нижний Новгород), ООО "ТД УСЭК" (г. Екатеринбург), ООО "Завод Энергия" (г. Челябинск), ООО "ЛУИС+ Западная Сибирь" (г. Тюмень), ООО "ЛИК Форсайд" (г. Сургут), ЗАО "ОВЛ-Энерго" (г. Москва), ООО "КАТ ЛТД ПРОЕКТ" (г. Тюмень), ООО "ТД УСЭК" (г. Екатеринбург), ООО "Уральский центр систем безопасности" (г. Екатеринбург).

Также заключены договоры по поставке металлоконструкций, противопожарных клапанов, запорной арматуры, светотехнических изделий, трубной продукции, указателей температуры и кабельной продукции.

Более 100 российских компаний участвуют в строительстве комплекса в качестве основных подрядных организаций и поставщиков оборудования. География компаний охватывает всю территорию Российской Федерации: Уфа, Челябинск, Тамбов, Барнаул, Белгород, Вологда, Воронеж, Кемерово, Кострома, Шадринск, Зеленоград, Нижний Новгород, Великий Новгород, Омск, Пенза, Казань, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Тольятти, Саратов, Ижевск, Челябинск, Ярославль, Новомосковск, Дзержинск, Магнитогорск, Воткинск, Чебоксары, Кумертау, Набережные Челны, Алабуга, Нижнекамск, Курган, Салават, Стерлитамак, Буденновск, Ангарск, Сургут, Оренбург, Новый Уренгой.

Теги: импортозамещение , СИБУР , ЗапСибНефтехим , Тобольская промышленная площадка

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