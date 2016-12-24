Тюменские волонтеры помогают бороться с наркоманией

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62 млн 935 тыс. рублей направлено на реализацию антинаркотической программы в Тюменской области с начала 2016 года.

Как сообщили в Тюменской областной думе, около 15 млн из них потрачено на профилактику наркомании, воспитание социальной ответственности и пропаганду здорового образа жизни среди молодежи. Важная часть этой работы - вовлечение ребят в волонтерское профилактическое движение. Во всей Тюменской области, включая муниципалитеты, это движение насчитывает уже 17 тыс. участников.

Волонтеры проводят информационно-разъяснительную и агитационно-пропагандистскую работу. Говорят они не только о наркомании, но и других асоциальных явлений среди школьников и студентов. Также добровольцы вместе со специалистами подразделений по делам несовершеннолетних участвуют в контрольных закупках табака и алкоголя, чтобы выявить нарушителей, сообщает Вcлух.ру.