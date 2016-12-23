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В Тюмени вручили дипломы лауреатам премии имени Муравленко

15:44 23 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото областной думы

58 жителей Тюменской области, Ямала и Югры, работающих в различных отраслях экономики и социальной сферы, а также коллектив социально-оздоровительного центра "Красная гвоздика", получили дипломы лауреатов премии им. В.И. Муравленко.  

Как сообщает управление информационной политики областной думы, уже два десятилетия в канун дня рождения руководителя крупнейшего в нефтяной промышленности СССР предприятия "Главтюменьнефтегаз", Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий Виктора Ивановича Муравленко проводится торжественная церемония награждения. Совместное решение о присвоении Почетного звания лауреата премии принимается губернатором и областной думой, что подтверждает высокий статус региональной награды.

Премия вручается талантливым работникам, коллективам предприятий и организаций Тюменской области за внедрение высоких технологий в нефтяной, газовой, строительной, сельскохозяйственной отраслях, а также за творческие достижения в области науки и техники, транспорта и связи, экологии и здравоохранения, журналистики и издательской деятельности, искусства и культуры, физической культуры и спорта.

Приветствуя лауреатов премии, первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции партии "Единая Россия" в региональном парламенте Андрей Артюхов напомнил, что в 2017 году исполняется 105 лет со дня рождения Виктора Ивановича Муравленко и 20 лет - со дня создания Тюменского областного общественного Фонда его имени.

"Имя и дела Виктора Ивановича Муравленко навсегда вписаны в историю Тюменской области и России. Он создал крепкую команду профессионалов-единомышленников, мобилизовал десятки тысяч тружеников, которые преобразили Тюменскую область. Ветераны нефтегазового комплекса тепло вспоминают годы совместной работы с Виктором Ивановичем,  отмечают необыкновенные организаторские качества легендарного руководителя Главтюменьнефтегаза", - отметил он.

Вице-спикер регионального парламента поблагодарил руководство фонда им. Муравленко за эффективную организационную, исследовательскую, просветительскую работу. Как известно, фонд легендарного нефтяника регулярно проводит научно-практические конференции, ежегодные смотры-конкурсы студенческих научных работ по техническим, гуманитарным и естественным наукам; первенство Тюменской области по шахматам, вольной борьбе и картингу на призы им. В.И. Муравленко.

Андрей Артюхов подчеркнул, что фонд принимает активное участие в подготовке и проведении мероприятий,посвященных знаковым событиям истории освоения нефтегазовых месторождений, юбилеям северных городов, вводу в эксплуатацию крупнейших нефтегазовых и промышленных объектов.

"У фонда многосторонние, практические и благородные задачи. Изданы десятки книг, созданы памятники и мемориальные знаки выдающимся землякам в Тюменской области, в Югре и на Ямале. Фонд объединяет более двух тысяч человек, и его гуманистическая деятельность обязательно войдет в историю Тюменской области", - подчеркнул Андрей Артюхов.

Теги: облдума , премия Муравленко , Андрей Артюхов

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