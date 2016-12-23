Владимир Путин поблагодарил селян за работу

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Рост производства сельхозпродукции в России способствует развитию отечественной промышленности. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Москве.

"Мы в последнее время радовались за селян, радовались результатам сбора урожая и говорили, что это рекордные за последние годы 117 миллионов тонн. У нас будет свыше 119 миллионов тонн, это просто отличный показатель. Я хочу поблагодарить селян за эту работу, за этот результат", - сказал президент России.

Владимир Путин отметил, что подобного урожая в новейшей истории России, конечно, не было.

"В советское время на той территории, которая называлась РСФСР, были подобные показатели в 70-х годах, чуть даже побольше было в 1973, 1976 годах. Но мы знаем, что тогда, к сожалению, даже при таких урожаях продовольствия и кормов все-таки не хватало. Сегодняшние структурные изменения в сельскохозяйственной отрасли показывают, что тот результат, который мы имеем, является уникальным, создает очень хорошие возможности для дальнейшего развития сельского хозяйства", - подчеркнул глава государства.

По мнению Владимира Путина, развитие сельского хозяйства создает дополнительные возможности и для роста промышленного производства.

"Сельскохозяйственное машиностроение демонстрирует хорошие темпы роста. Это одна из тех отраслей, которые вытягивают и промышленные показатели, и в конечном итоге показатели ВВП. Но мы должны ориентироваться на то, что и сельхозмашиностроение, и другие отрасли промышленного производства будут жить не на субсидии государства, а на естественном спросе. Как можно обеспечить этот естественный спрос? Поднимая развитие самого сельского хозяйства. Если будет у сельхозпредприятия больше доходов, то тогда будет и больше возможностей инвестировать в закупки новой техники, а значит, поддерживать сельхозмашиностроение", - отметил президент России.

Владимир Путин добавил, что правительство России планирует в 2017 году израсходовать на государственное субсидирование промышленности 7,5 млрд рублей, на сельское хозяйство - 216 млрд рублей.

"Все это в совокупности, надеюсь, даст положительный результат", - сказал глава государства.

Евгений Бабенко