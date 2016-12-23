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Полицейские Тобольска перейдут на усиленный вариант несения службы

16:32 23 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Тюменская линия

Более 200 полицейских обеспечат безопасность тоболяков и гостей города во время новогодних и рождественских праздников.

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника по охране общественного порядка МО МВД России "Тобольский" Олег Каменских. По его словам, весь личный состав переведен на усиленный вариант несения службы.

"Внимание полицейских будет направлено на места скопления людей, заведения общественного питания, места проведения праздничных мероприятий. На улицы города выйдут дополнительные наряды ДПС, патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные также будут нести службу в усиленном режиме", - отметил Олег Каменских.

Олег Каменских также добавил, что по опыту прошлых лет новогодние праздники в Тобольске проходят спокойно. Резкого всплеска преступности не регистрируется. При этом полицейские рекомендуют тоболякам отказаться от ночных прогулок в алкогольном опьянении.

Евгений Новоселов

Теги: полиция , Тобольск , Новый год

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