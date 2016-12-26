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Дед Мороз и Снегурочка зовут тюменцев на гулянья

08:49 26 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
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Сказки для детей, народные гулянья и открытия елок пройдут в Тюмени 26 декабря.

Как сообщает городской департамента культуры, на сцене Молодежного театра "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) в 11 и 13 часов покажут сказку "Золушка" режиссера Евгения Шварца. Старую сказку, рассказанную на новый лад с настоящим волшебством и превращениями, танцами и сюрпризами, яркими стильными костюмами и чудесными декорациями. 

Дом культуры "Водник" приглашает горожан на народные гулянья в 15 часов (ж. р. Плеханово, площадь по ул. Ковалева), в 17 часов (ул. Бабарынка, 16) и в 19 часов (площадь школы № 58, ул. Метелёва, 11а). В программе – поздравительная открытка Деда Мороза и Снегурочки, зимние забавы, загадки, танцы, игры с веселыми персонажами, волшебный новогодний хоровод, выступление творческих коллективов Дома культуры. 

Тематическая программа "Волшебство в наших руках" начнется в Центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) в 17 часов. В преддверии Нового года хор "Сибирская Забавушка" порадует гостей программы вокальными номерами. В этот день в уютной, праздничной атмосфере каждый сможет принять участие в занимательных игровых и конкурсных программах. 

Новогодняя развлекательная программа с участием Золотого Петушка, Бабы-Яги и Разбойника от Центра русской культуры начнется в 18 часов в ж. р. Зайкова на площадке по ул. Сиреневой, 39. 

Праздничная программа "В лесу родилась елочка!" начнется во Дворце национальных культур "Строитель" (ул. Республики, 179) в 18 часов. Проводы уходящего года и веселая встреча нового – с танцами, песнями, плясками, улыбками. 

Открытие новогодней елки "В гостях у сказки" начнется в 18 часов на площадке Заречного проезда, 2. Для гостей – театрализованное представление по мотивам русской народной сказки "Морозко", хоровод у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, вручение сладких новогодних подарков. 

 

Теги: Новый год , культура

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