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Водителя самосвала осудят за смертельное ДТП в Тюмени

16:51 23 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото прокуратуры Тюменской области

Водитель самосвала признал вину в ДТП в Тюмени, в котором погиб 24-летний молодой человек.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, житель с. Онохино Виктор Федорук на самосвале с помощью металлического троса буксировал другой самосвал. При этом металлический трос не был обозначен предупредительными флажками или щитками.

Приблизившись по второстепенной дороге к перекрестку с главной дорогой на ул. Газовиков, Федорук стал его проезжать, не убедившись в безопасности маневра. Тем временем водитель ВАЗ-21140, двигаясь по главной дороге прямо по ул. Газовиков, не видя троса, решил проехать между грузовиками.

В результате легковой автомобиль передними стойками столкнулся с металлическим тросом, после чего его откинуло правой боковой стороной кузова на переднюю часть буксируемого самосвала. Большая часть удара пришлась на переднюю правую стойку в район переднего пассажирского сиденья - 24-летний пассажир погиб.

Материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Соб. инф.

Теги: суд , ДТП

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