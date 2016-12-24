Российские католики готовятся к Рождеству Христову

ria.ru

Российские католики готовятся к Рождеству Христову, празднование которого начнется в ночь на 25 декабря, сообщает РИА Новости.

Во всех католических храмах и часовнях страны устанавливаются елки, обустраиваются вертепы с яслями, в которые перед началом вечернего богослужения 24 декабря будут торжественно возложены фигурки младенца Иисуса. По традиции католики в сочельник соберутся семьями для молитвы и трапезы.

Центром торжеств в Москве станет кафедральный собор Непорочного зачатия Девы Марии. В храме после мессы будет организовано всенощное молитвенное бдение до пяти часов по московскому времени 25 декабря.

Рождественское время начинается 24 декабря мессой Навечерия Рождества и заканчивается праздником Крещения Господня – воскресеньем после Богоявления (в 2017 году — 8 января).

Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Польская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, живущие по Юлианскому календарю, встретят Рождество Христово 7 января. Армянская апостольская церковь, живущая по собственному календарю, встречает Рождество в ночь на 6 января.