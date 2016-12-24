Тюменский предприниматель обвиняется в укрывательстве от уплаты налогов

t-l.ru

Тюменский предприниматель ООО "Базовое машиностроение" обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 17 млн рублей, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора ООО "Базовое машиностроение" по ст. 199 УК РФ ч. 1 "Уклонение от уплаты налогов в крупном размере".

По данным следствия, тюменец отражал в налоговых декларациях заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость за 2012-2013 годы. В результате он уклонился от уплаты указанного налога с организации на общую сумму свыше 17 млн рублей, что является крупным размером.

Материалы дела обнаружились вовремя выездной налоговой проверки ИФНС по Тюмени №3, позднее проверку провели сотрудники Управления экономической безопасности и УМВД России по Тюменской области.

В настоящее время расследование всех обстоятельств совершенного преступления продолжается.