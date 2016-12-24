Заводоуковские полицейские провели рейды трезвости

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Оперативно-профилактическое мероприятие "Трезвость" провели заводоуковские полицейские, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Тюменской области.

Рейды трезвости прошли с 12 по 21 декабря. Полицейские выявляли несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, а также проверяли лиц, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

По данным полиции, в Заводоуковске на различных видах учета у инспекторов ПДН состоит 66 неблагополучных семей и 88 подростков, 35 из которых – несовершеннолетние, поставленные на учет за употребление алкогольной продукции. Почти за две недели сотрудники ПДН проверили 53 подучетных подростка, а также 35 неблагополучных семей по месту жительства.

Сотрудники полиции выявили 11 административных правонарушений, один протокол составлен за появление несовершеннолетнего в состоянии алкогольного опьянения, девять – за нарушение родителями обязанностей по воспитанию ребенка. Со всеми представителями проведены профилактические беседы, в том числе о недопустимости жестокого обращения с детьми.

Кроме того, в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия полицейские проверили места скопления молодежи: парки, скверы, дворы и подъезды многоквартирных домов, увеселительные заведения и произвели ряд контрольных закупок, в результате которого составлен один административный протокол за нарушение правил продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.