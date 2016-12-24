Более двухсот выездов на дом совершают педиатры в Ишиме

k-reflex.ru

Более 200 выездов на дом совершают врачи-педиатры Ишима ежедневно.

Среди детского населения города отмечается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями, сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина. Она добавила, чтто больше всего работы обычно в понедельник. К примеру, 19 декабря врачи выезжали на 416 вызовов.

"Такое количество обусловлено сезонным подъемом заболеваемости. Не каждая мама решится в такую погоду ехать с ребенком в поликлинику. Хочется обратить внимание родителей, что поводом для вызова врача на дом является заболевание ребенка, а не наблюдение в периоде болезни. Нужно понимать, что пока мы обслуживаем такой вызов, другой малыш находится в тяжелом состоянии, и ему действительно нужна медицинская помощь", - отметила заведующая педиатрической службой БО №4 Маргарита Новоселова.

В таких случаях в разы увеличивается и нагрузка на медицинский персонал. После нескольких часов приема в поликлинике педиатрам предстоит обслужить еще не один десяток вызовов. Как показывает практика, на одного врача порой приходитсядо 40 выездов в день. Бывают случаи, что приехав на нужный адрес, доктору либо не открывают, либо дом вообще закрыт.

На период карантина, объявленного в больницах Тюменской области, режим работы поликлиник продлен до 21 часа, а вызов врача на дом можно сделать до 20 часов.