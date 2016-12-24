Военные США и Google следят за рождественским путешествие Санты-Клауса

litcult.ru

Рождественское путешествие Санты-Клауса по миру можно проследить на тематическом сайте командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Об этом сообщает Газета.Ru.

Североамериканские военные и корпорация Google вновь показывают рождественское путешествие зимнего волшебника. По версии военных, Санта уже отправился в путь. Пользователи смогут узнать не только места, в которых побывает волшебник, но и количество подаренных им презентов.

Любой желающий сможет узнать местоположение Санты, посетив специальный сайт www.noradsanta.org.

Кроме того, совсем скоро заработает специальный радар Google, а пока на интерактивном сайте можно осмотреть деревню зимнего волшебника на Северном полюсе, поиграть, узнать о праздничных традициях.

Напомним, в ночь с 24 на 25 декабря католики отмечают один из главных праздников христианства - Сочельник Рождества Христова.