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Тюменцев и тоболяков приглашают на кастинг фильма "Тобол"

16:49 24 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Кинокомпания "Solivs" приглашает тюменцев и тоболяков поучаствовать в массовых съемках художественного фильма "Тобол", которые пройдут с марта по август 2017 года в Тобольске.

Информация о съемках и стоимости гонораров размещена на сайте Администрации Тюменской области.

Оплата одного рабочего дня составит 400-500 рублей. А обладателям длинных волос и бороды доплатят еще 100-200 рублей. 

Заявку на участие направляйте по адресу: filmtobol@yandex.ru (Ирина, телефон: 8-982-972-60-03).

В заявке необходимо указать: ФИО, возраст; телефон, e-mail; паспортные данные; описание внешности (телосложение, рост, цвет волос); тип внешности (славянская/восточная), а также приложить две фотографии (портрет и в полный рост).

Напомним, художественный фильм "Тобол" расскажет зрителю об истории освоения Сибири в петровские времена, первом сибирском губернаторе, князе Матвее Гагарине и русском просветителе Семене Ремезове.

Режиссером фильма является Игорь Зайцев, продюсером стал Олег Урушев, сценаристом - автор книги "Тобол" Алексей Иванов. 

Съемки киноленты начнутся в феврале 2017 года в Тобольске. Полнометражный художественный фильм "Тобол" выйдет в широкий прокат в 2019 году. По заказу Первого канала планируется создание телевизионной версии из 8 серий. 

Теги: фильм , Тобольск , Тобол

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