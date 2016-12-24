Торговка медом украла деньги у пенсионерки

Фото пресс-службы УМВД России по Тюменской области

Жительница Ставропольского края проникла в квартиру пенсионерки под предлогом продажи меда и украла у нее 17 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Тюменской области.

Пенсионерка из Тюмени, проживающая по ул. 30 лет Победы, обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестная похитила из ее квартиры 17 тыс. рублей.

Сотрудники полиции установили приметы злоумышленницы. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемую задержали в областной столице.

54-летняя жительница Ставропольского края под предлогом продажи меда вошла в квартиру пенсионерки. Пока пожилая женщина ходила за ложкой, чтобы попробовать мед, злоумышленница воспользовалась удобным моментом и похитила деньги.

Полиция возбудила уголовное дело по признакам состава преступления по ст. 158 УК РФ "Кража". Подозреваемая задержана.

У полицейских есть основания полагать, что подозреваемая причастна к совершению аналогичных преступлений на территории Тюменской области. Граждан, пострадавших от действий злоумышленницы просят обратиться в правоохранительные органы.

Фото пресс-службы УМВД России по Тюменской области