Владимир Путин: деятельность ВАДА должна быть прозрачной

static.kremlin.ru

Никакой государственной системы поддержки допинга в России никогда не было. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Москве.

"У нас, так же как и в любой другой стране, проблема допинга есть. Мы должны это признать и делать все, чтобы не допустить никакого допинга. В этой связи мы должны тесно сотрудничать с Международным олимпийским комитетом, с ВАДА и другими международными организациями. И мы будем это делать", - сказал президент.

Владимир Путин выразил надежду, что те кадровые, системные, структурные изменения, которые происходят в российском спорте, помогут решить все эти задачи.

"Кроме всего прочего, Следственный комитет Российской Федерации, прокуратура расследуют все, что связано с применением, использованием допинга, и, безусловно, доведут дела до логического завершения", - добавил он.

При этом, по мнению Владимира Путина, деятельность Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) должна быть прозрачной.

"Я не считаю себя вправе давать оценок деятельности ВАДА, это должен сделать Международный олимпийский комитет. Но я уверен, что деятельность любого антидопингового агентства, в том числе и ВАДА, должна быть прозрачной, понятной, проверяемой, и мы должны знать о результатах работы. Международная спортивная общественность должна знать, кого проверяют, когда и какими средствами, какие получены результаты и какие приняты меры для того, чтобы наказать виновных, что сделано для того, чтобы предотвратить подобные проявления в будущем. Это что, какая-то оборонная сфера, что ли? Нет. А почему это все в закрытом режиме делается? Непонятно. Это должно быть открыто. Нас же всегда все призывают к транспарентности. В этой сфере транспарентность совершенно необходима", - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин рассказал, что так называемый "информатор" ВАДА, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, бежал из России за границу после того, как был замечен в контрабанде запрещенных препаратов из США и Канады.

"Безусловно, есть определенная политическая составляющая во всех этих делах. Надо очистить спорт, так же как и культуру, от всякой политики, потому что спорт и культура - это то, что должно объединять людей, а не разъединять их", - убежден президент России.

Евгений Бабенко