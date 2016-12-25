В Тюменской области следят за здоровьем коров

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План оздоровления коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах, выработали в Викуловском районе Тюменской области.

"Половина коров в личных подворьях викуловчан - вирусоносители лейкоза. Это хроническое инфекционное заболевание, снижающее продуктивность коров на 15-20 процентов", - рассказал главный госветинспектор района Владимир Перфилов.

Директор "Викуловского межрайонного центра ветеринарии" Андрей Сафонов рассказал, что защитить животных от заражения можно, если вести вести выпас зараженных и здоровых животных отдельно, здоровых телят, рожденных от инфицированной коровы, выпаивать только кипяченым молоком, проводить искусственное осеменение, проверять молодняк на наличие вируса с пятимесячного возраста, а также взять на контроль приобретение коров из неблагополучных территорий, вести учет и идентификацию животных.

Подобные меры помогут вырастить ремонтный молодняк, который в перспективе заменит инфицированных коров. Результаты уже есть: в 2016 году в Викуловском районе выявили на 50% меньше гематологически больных животных, сообщает "Тюменcкая облаcть cегодня".

Соб. инф.