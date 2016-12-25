Преподаватели тюменских колледжей соревновались по стандартам WorldSkills

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Первый конкурс профессионального мастерства преподавателей производственного обучения прошел в рамках творческой лаборатории на базе межрегионального центра компетенций - Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса.

В соревнованиях по стандартам WorldSkills участвовали мастера колледжей и техникумов региона. Экспертная комиссия учитывала соблюдение чистоты рабочего места во время и после приготовления блюда, рациональное использование продуктов, владение кулинарными техниками, стиль и креативность подачи, соответствие современным тенденциям, сочетание и гармонию вкуса. Победительницей конкурса стала преподаватель Тюменского колледжа водного транспорта Ольга Трихлеб.

В рамках творческой мастерской в межрегиональном центре компетенций стартовал цикл мастер-классов, на которых наставники-профессионалы делятся профессиональными секретами. Региональный эксперт компетенции "Ресторанный сервис" Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia) Наталья Коржавина демонстрировала приготовление "Кофе-фламбе". Опытные наставники, прошедшие обучение по программе "700 мастеров" в Базовом центре союза "Ворлдскиллс Россия" готовили горячую закуску из рыбы с использованием двух видов тепловой обработки.

Завершающим стал мастер-класс по приготовлению корпусных конфет и изделий из карамели преподавателей МЦК Людмилы Лойченко и Светланы Верещагиной, который они провели вместе со студентами техникума.