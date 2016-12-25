Тюменские моржи встретят Новый год в проруби

Фото городского департамента по спорту и молодежной политике

Не менее 25 тюменских любителей зимнего плавания по уже сложившейся традиции встретят Новый год в проруби. Об этом сообщает "Вcлух.ру".

"Традиция зародилась в первый год образования клуба на озере Чемпионов. В ночь с 2012 на 2013 год самые смелые моржи собрались на озере в еще необорудованном домике и в полночь прыгнули в прорубь. На следующий новый год, когда провели благоустройство территории, подготовились уже основательно", - рассказала председатель центра закаливания и зимнего плавания "АквАйСпорт-Тюмень" Татьяна Редькина.

По словам председателя центра "АквАйСпорт-Тюмень", очень важно успеть под последний удар курантов, пока летишь в воду, загадать желание.

"Все желания исполняются. Это уже проверено не раз. Потом все вместе греемся в бане, проводим различные конкурсы, танцуем, поем песни. Те из членов клуба, кто встречал Новый год дома, тоже приезжают на озеро и весело проводят время", - рассказала Татьяна Редькина.

Соб. инф.