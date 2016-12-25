up

25.12.2016 воскресенье

EUR 63.5425

USD 60.8528

В Тюмени -9..-11 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменские овощеводы ставят рекорды

14:19 25 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Более 20 тыс. тонн овощей и 82 тыс. тонн картофеля собрали работники тюменской агрофирмы КРиММ в 2016 году. Это рекордный урожай для предприятия, сообщил генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов

"Практически все цели, которые мы ставили перед собой, были достигнуты. Можно по разному относиться к прошедшему лету. Его начало было очень благоприятным, но жаркий и засушливый август, конечно, подпортил картину. Однако нам удалось достичь урожаев, которые стали для агрофирмы рекордными. Произошло это благодаря нашим поливочным системам, которые очень пригодились в уходящем году, внедрению самых современных агротехнических решений и профессионализму сотрудников. Еще одна большая наша прибавка - это завершение строительства очередного овощехранилища на 10 тысяч тонн", - рассказал Геннадий Рязанов.

Агрофирма КРиММ остается поставщиком высококачественного семенного картофеля для компании "ФритолейМануфактуринг" (ПепсиКо), которая производит чипсы. По словам генерального директора ставка на качество приносит плоды.

Соб. инф.

Последние новости

19:24 Тюменцы скорбят вместе со всей страной
19:09 Уральские дрифтеры открыли зимний сезон в Тюмени
18:00 26 декабря - события дня
17:18 Тюменские танцоры стали фаворитами Международного конкурса "Будущее планеты" Фото
17:02 Проект "Зима в библиотеке" работает в тюменском селе
16:26 Красный петух стал новогодним призом в Сладковском районе
16:12 Президент Союза биатлонистов Чехии призвал лишить Тюмень права проведения ЧМ-2021 по биатлону
15:41 Спасатели обнаружили семь тел погибших при крушении Ту-154
15:16 Ветераны тюменского хоккея встретились на новогоднем турнире
14:50 В Голышманово изъяли более 360 бутылок контрафактного алкоголя
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2016
﻿

Губернатор

Тюменцы скорбят вместе со всей страной

Владимир Якушев: мы должны дать отпор новым вызовам

Наблюдательный совет ТюмГУ поможет вузу задействовать все резервы для повышения конкурентоспособности

Политика

Россияне стали больше доверять Государственной думе

Владимир Путин в двенадцатый раз проведет большую пресс-конференцию

Игорь Холманских поручил обратить особое внимание на безопасность перевозок детей

Экономика

Тюменцы изобрели энергоэффективную вентильную станцию для ТЭК

Приход иностранных собственников улучшит управление "Роснефтью", считает Владимир Путин

Владимир Путин: Центральный банк России в первую очередь защищает интересы вкладчиков

Общество

26 декабря - события дня

Тюменские танцоры стали фаворитами Международного конкурса "Будущее планеты"

Проект "Зима в библиотеке" работает в тюменском селе

Спорт

Уральские дрифтеры открыли зимний сезон в Тюмени

Президент Союза биатлонистов Чехии призвал лишить Тюмень права проведения ЧМ-2021 по биатлону

Ветераны тюменского хоккея встретились на новогоднем турнире

Происшествия

Спасатели обнаружили семь тел погибших при крушении Ту-154

На Ямале трое детей погибли при пожаре

Глава комитета по обороне и безопасности СФ исключает версию теракта на борту Ту-154
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2016 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+