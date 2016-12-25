Тюменские овощеводы ставят рекорды

t-l.ru

Более 20 тыс. тонн овощей и 82 тыс. тонн картофеля собрали работники тюменской агрофирмы КРиММ в 2016 году. Это рекордный урожай для предприятия, сообщил генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов

"Практически все цели, которые мы ставили перед собой, были достигнуты. Можно по разному относиться к прошедшему лету. Его начало было очень благоприятным, но жаркий и засушливый август, конечно, подпортил картину. Однако нам удалось достичь урожаев, которые стали для агрофирмы рекордными. Произошло это благодаря нашим поливочным системам, которые очень пригодились в уходящем году, внедрению самых современных агротехнических решений и профессионализму сотрудников. Еще одна большая наша прибавка - это завершение строительства очередного овощехранилища на 10 тысяч тонн", - рассказал Геннадий Рязанов.

Агрофирма КРиММ остается поставщиком высококачественного семенного картофеля для компании "ФритолейМануфактуринг" (ПепсиКо), которая производит чипсы. По словам генерального директора ставка на качество приносит плоды.

Соб. инф.