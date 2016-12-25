Глава комитета по обороне и безопасности СФ исключает версию теракта на борту Ту-154

phombo.com

Теракт не мог быть причиной катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны России, при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера после взлета самолета Ту-154 он пропал с радиолокационных радаров. Позднее в 1,5 км от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров были обнаружены фрагменты корпуса Ту-154.

"Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии", — заявил Виктор Озеров.

По его мнению, есть две версии случившегося — либо техническая неисправность самолета, либо ошибка пилотирования. Самолет должен был совершить после взлета разворот над морем, вероятно, он не вышел на нужную траекторию, цитируют слова председателя комитета РИА Новости.