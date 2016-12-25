Опубликован список пассажиров разбившегося Ту-154

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Список пассажиров, находившихся на борту военного самолета Ту-154, разбившегося 25 декабря в Черном море, обнародовало на своем сайте Министерство обороны России.

В частности, в перечне значатся имена исполнительного директора фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, и худрука ансамбля Александрова Валерия Халилова, сообщает Лента.ру. Также среди них были журналисты телеканалов "Звезда", Первого канала и НТВ.

Состав экипажа Ту-154 85572:

1. м-р Волков Р.В.

2. к-н Ровенский А.С.

3. п/п-к Петухов А.Н.

4. к-н Мамонов А.В.

5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.

6. м-р Трегубов В.А.

7. ст. л-т Сушков B.C.

8. ст. л-т Суханов А.О.

Список лиц, перевозимых на воздушном судне:

Военнослужащие:

1. гл Халилов В.М.

2. п-к Хасанов А.Б.

3. п-к Ваганов А.И.

4. п-к Иванов А.Ю.

5. п/п-к Колосовский А.В.

6. м-р Долинский А.И.

7. п-к Негруб А.Н.

8. к-н Абросимов С.С.

Федеральные государственные гражданские служащие:

1. Губанков А.Н.

2. Бадрутдинова О.Т.

Международная общественная организация "Справедливая помощь":

1. Глинка Е.П.

Средства массовой информации:

1.Рунков Д.А.

2.Денисов В.В.

3.Сойдов А.А.

4.Лужецкий М.В.

5.Обухов П.К.

6.Пестов О.М.

7.Ржевский В.В.

8.Суранов А.А.

9.Толстов Е.В.

ФБГУ "Ансамбль им. Александрова":

1. Сонников А.В.

2. Гужова Л.А.

3. Ивашко А.Н.

4. Бродский В.А.

5. Булочников Е.В.

6. Голиков В.В.

7. Осипов Г.Л.

8. Санин В.В.

9. Майоров К.В.

10. Буряченко Б.Б.

11. Бобовников Д.В.

12. Баздырев А.К.

13. Белоножко Д.М.

14. Бесчасинов Д.А.

15. Васин М.А.

16. Георгиян А.Т.

17.Давиденко К.А.

18.Денискин С.И.

19.Журавлев П.В.

20.Закиров P.P.

21.Иванов М.А.

22.Иванов А.В.

23.Котляр С.А.

24.Кочемасов А.С.

25.Кривцов А.А.

26.Литвяков Д.Н.

27.Мокриков А.О.

28.Моргунов А.А.

29.Насибулин Ж.А.

30.Новокшанов Ю.М.

31.Поляков В.В.

32.Савельев А.В.

33.Соколовский А.В.

34.Тарасенко А.Н.

35.Трофимов А.С.

36.Узловский А.А.

37.Халимон B.Л.

38.Штуко А.А.

39.Крючков И.А.

40.Ермолин В.И.

41.Быков C.Л.

42.Колобродов К.А.

43.Корзанов О.В.

44.Ларионов И.Ф.

45.Ляшенко К.И.

46.Михалин В.К.

47.ст.с-т Попов В.А.

48.Разумов А.А.

49.Серов А.С.

50.Шахов И.В.

51.Арчукова А.А.

52.Гильманова P.P.

53.Игнатьева Н.В.

54.Клокотова М.А.

55.Корзанова Е.И.

56.Пырьева Л.А.

57.Сатарова В.И.

58.Трофимова Д.С.

59.Хорошова Л.Н.

60.Цвиринько А.И.

61.Шагун О.Ю.

62.Гурар Л.И.

63.Сулейманов Б.Р.

64. Столяр И.В.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, по уточненным данным, упал в Черное море примерно на седьмой минуте полета, место падения находится ближе к Анапе. Обломки самолета разлетелись вдоль побережья на 1,5 километра, они находятся на глубине от 50 до 100 метров.