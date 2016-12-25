В Ишиме появился новый изолятор временного содержания для заключенных

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Новое здание изолятора временного содержания для заключенных появилось в Ишиме. В открытии приняли участие начальник УМВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов, руководство местного отдела полиции, глава Ишима Федор Шишкин.

В приветственном слове Юрий Алтынов отметил, что новый объект отвечает всем необходимым современным требованиям, его открытие - знаковое событие в деле поддержания общественного порядка и борьбы с преступностью. После процедуры перерезания ленты Юрий Алтынов вручил начальнику МО МВД России "Ишимский" полковнику полиции Евгению Беку ключи от ИВС. Затем собравшиеся совершили обход здания, ознакомились с условиями содержания задержанных лиц и отбывающих административное наказание.

Необходимо отметить, что новый изолятор соответствует всем санитарным нормам. Он имеет отдельные камеры, кухню и площадку для прогулок. Помещение рассчитано на 100 человек. Здесь же будет располагаться и спецприемник для лиц, задержанных в административном порядке. На охраняемой территории оборудован контрольно-пропускной пункт, гаражи для спецтехники и вольер для служебных собак. Средства на строительство данного объекта выделялись из федерального бюджета, сообщают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.