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Президент Союза биатлонистов Чехии призвал лишить Тюмень права проведения ЧМ-2021 по биатлону

16:12 25 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото: страница CT Sport в Twitter

Президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза заявил о намерении обсудить с федерациями других стран шаги по лишению Тюмени права на проведение чемпионата мира 2021 года. Его слова проводит Лента.ру со ссылкой на Idnes.cz.

"Мы будем требовать серьезных мер. Надо лишить Россию права проводить все международные соревнования по биатлону, включая чемпионат мира 2021 года в Тюмени. Причина — допинг-скандал, в котором замешаны россияне", — сказал Иржи Хамза.

Он также признался, что получает угрозы из России по электронной почте после решения Союза биатлонистов Чехии бойкотировать тюменский этап Кубка мира.

Право на организацию ЧМ-2021 Тюмень получила в борьбе с чешским Нове-Местом и словенской Поклюкой.

22 декабря Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение провести расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по руководством Ричарда Макларена. Еще два российских биатлониста-участника ОИ-2014 отстранены от соревнований. СБР, в свою очередь, отказался от мартовского этапа Кубка мира в Тюмени и юношеского чемпионата мира 2017 года в Острове.

Теги: допинг , чемпионат мира по биатлону

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