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Тюменцы скорбят вместе со всей страной

19:24 25 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
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Все массовые развлекательные мероприятия отменены в Тюменской области 26 декабря. 

Будут приспущены государственные  флаги. Местные телеканалы внесут изменения в программу передач.

Глава региона Владимир Якушев от имени всех тюменцев выразил глубокие соболезнования родным и близким, погибших в авиакатастрофе ТУ-154 25 декабря.

"Тюменцы скорбят вместе со всей страной и желают душевной стойкости всем, кого коснулась эта трагедия. Они должны знать, что не одиноки в своем горе, вся   Россия поддерживает их в эту трудную минуту, разделяет боль страдания", - говорится в телеграмме. 

"Прославленный коллектив ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова не раз выступал в Тюмени, - рассказал директор областного департамента культуры Виктор Новакаускас. - Мы хорошо знаем и любим его артистов,  и  выражаем слова глубокой скорби и соболезнования всем родным и близким погибших", - добавил он.

В Тюменской области в учреждениях культуры будут открыты места памяти, куда смогут прийти все, кто хочет почтить память разбившихся на борту ТУ-154. 26 декабря концерт народного артиста России Даниила Крамера в филармонии начнется с минуты молчания.

25 декабря в 20 часов на Цветном бульваре на нулевом километре акцию памяти проводят гражданские активисты Тюмени. Ребята выложат свечи в форме слова ТУ-154, возложат цветы. Будет объявлена минута молчания. 

Теги: минута молчания , Виктор Новакаускас , траур , Владимир Якушев , авиакатастрофа

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