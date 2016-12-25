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26 декабря - события дня

18:00 25 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото Тюменской линии

В Тюмени в 15 часов в гимназии №16 я (ул. Парфенова, 19) начнется  церемония награждения победителей и призеров муниципального этапа олимпиады школьников. 

В Тюмени в 14 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется  пресс-конференция начальника главного управления МЧС России по Тюменской области Юрия Алехина "Работа МЧС в условиях аномальных морозов в регионе. Готовность к новогодним праздникам, профилактика ЧС в зимние каникулы". 

Этот день в истории:

1771 - умер французский философ Клод Гельвеций.

1812 - остатки наполеоновской армии покинули пределы России. Окончилась первая Отечественная война.

1825 (14 декабря по старому стилю) - на Сенатской площади Санкт-Петербурга произошло первое в истории России вооруженное революционное выступление - восстание декабристов.

1848 - родился ученый-исследователь Сибири, представитель народнического движения Дмитрий Клеменц.

1890 - умер Генрих Шлиман, немецкий археолог-любитель, обнаруживший легендарную Трою.

1893 - родился Мао Цзедун, вождь китайской революции.

1933 - умер Анатолий Луначарский, нарком просвещения СССР до 1929 года.

1941 - войска Красной Армии освободили от немцев подмосковные города Нарофоминск и Белев. В этот же день началась Керченско-Феодосийская операция.

1943 - родился Валерий Приемыхов, актер, режиссер и киносценарист.

1949 - родился главный лирико-романтический актер позднего советского кино Михаил Боярский.

1991 - официально объявлено о прекращении существования СССР.

2000 - президент Владимир Путин подписал указ о гербе, гимне и флаге Российской Федерации.

2002 - открылось паромное сообщение между Санкт-Петербургом и Калининградом.

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