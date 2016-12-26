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Тюменцы почтили память погибших в авиакатастрофе самолета ТУ-154

21:07 25 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
фото Романа Рзаева

Десятки тюменцев пришли почтить память погибших в крушении ТУ-154 на Цветной бульвар в Тюмени.

К знаку нулевого километра активисты "Молодой гвардии" принесли цветы и большие бумажные самолетики. Свечи они выложили в форме слова ТУ-154 и объявили минуту молчания. 

"Случилось трагическое событие, погибли 92 пассажира. Это были мужественные люди, отправившиеся в Сирию выполнять свой долг - военные, журналисты, деятели культуры, общественники, экипаж самолета. Это очень печальная новость для всей страны, ждем результатов расследования", - отметил руководитель молодогвардейцев Роман Рзаев. 

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ направлялся в Сирию и потерпел крушение спустя несколько минут после взлета в Черном море. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых военные, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка,федеральные госслужащие. Все они погибли. 

26 декабря в учреждениях культуры в Тюменской области будут открыты места памяти, куда смогут прийти все, кто хочет почтить память разбившихся на борту ТУ-154.

Все массовые развлекательные мероприятия отменены в регионе 26 декабря. Будут приспущены государственные  флаги. Местные телеканалы внесут изменения в программу передач.

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фото Романа Рзаева
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Теги: авиакатастрофа , минута молчания

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