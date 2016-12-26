Корабли, водолазы и авиационная техника продолжают прибывать в район крушения самолета Ту-154

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Корабли, водолазы и авиационная техника продолжают прибывать в район поиска разбившегося самолета Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны (бортовой номер RA-85572).

Самолет пропал с радаров в 5 часов 27 минут мск 25 декабря после вылета из Сочи, где дозаправлялся. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета.

По уточненным данным, на борту находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым. На борту были девять журналистов Первого канала, "Звезды" и НТВ, а также еще несколько человек, включая исполнительного директора фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку (известную как Доктор Лиза) и главу департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова.

В поисках задействованы 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, беспилотные летательные аппараты и телеуправляемые глубоководные аппараты.

Дополнительно готовятся к переброске 1 тыс. 300 военнослужащих Южного военного округа.

На аэродромах "Адлер" в постоянной готовности находятся четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации.

В район поиска ожидается прибытие спасательных судов Черноморского флота, с оборудованием, позволяющем выполнять сложные водолазные работы на глубинах до 400 м.

Для оказания помощи родственникам пассажиров, находившихся на борту Ту-154, в здании Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова создан оперативный штаб. В нем развернуты бригады военных психологов и медиков. В группах специалистов — высококвалифицированные сотрудники лечебных учреждений Минобороны.

Родственникам предоставляется вся необходимая информация о ходе проведения поисково-спасательной операции.

В аэропортах "Адлер" и "Чкаловский" в готовности оказать помощь родным и близким пассажиров и членов экипажа потерпевшего крушение Ту-154 находятся бригады военных медиков и психологов.

На фондах санаторно-курортного комплекса Минобороны России "Сочинский" подготовлены места для размещения прибывающих родственников.

Принято решение о доставке всех погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны России в Москву для опознания и проведения генетической экспертизы специалистами 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны России, сообщает пресс-служба Минобороны.