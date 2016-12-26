up

26.12.2016 понедельник

EUR 63.5425

USD 60.8528

В Тюмени -8..-10 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Корабли, водолазы и авиационная техника продолжают прибывать в район крушения самолета Ту-154

22:11 25 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
www.mchs.gov.ru

Корабли, водолазы и авиационная техника продолжают прибывать в район поиска разбившегося самолета Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны (бортовой номер RA-85572).

Самолет пропал с радаров в 5 часов 27 минут мск 25 декабря после вылета из Сочи, где дозаправлялся. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета.

По уточненным данным, на борту находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым. На борту были девять журналистов Первого канала, "Звезды" и НТВ, а также еще несколько человек, включая исполнительного директора фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку (известную как Доктор Лиза) и главу департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова.

В поисках задействованы 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, беспилотные летательные аппараты и телеуправляемые глубоководные аппараты.

Дополнительно готовятся к переброске 1 тыс. 300 военнослужащих Южного военного округа.

На аэродромах "Адлер" в постоянной готовности находятся четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации.

В район поиска ожидается прибытие спасательных судов Черноморского флота, с оборудованием, позволяющем выполнять сложные водолазные работы на глубинах до 400 м.

Для оказания помощи родственникам пассажиров, находившихся на борту Ту-154, в здании Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова создан оперативный штаб. В нем развернуты бригады военных психологов и медиков. В группах специалистов — высококвалифицированные сотрудники лечебных учреждений Минобороны.

Родственникам предоставляется вся необходимая информация о ходе проведения поисково-спасательной операции.

В аэропортах "Адлер" и "Чкаловский" в готовности оказать помощь родным и близким пассажиров и членов экипажа потерпевшего крушение Ту-154 находятся бригады военных медиков и психологов.

На фондах санаторно-курортного комплекса Минобороны России "Сочинский" подготовлены места для размещения прибывающих родственников.

Принято решение о доставке всех погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны России в Москву для опознания и проведения генетической экспертизы специалистами 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны России, сообщает пресс-служба Минобороны.

Теги: авиакатастрофа , Сочи , Минобороны

Последние новости

22:11 Корабли, водолазы и авиационная техника продолжают прибывать в район крушения самолета Ту-154
21:07 Тюменцы почтили память погибших в авиакатастрофе самолета ТУ-154 Фото
19:24 Тюменцы скорбят вместе со всей страной
19:09 Уральские дрифтеры открыли зимний сезон в Тюмени
18:00 26 декабря - события дня
17:18 Тюменские танцоры стали фаворитами Международного конкурса "Будущее планеты" Фото
17:02 Проект "Зима в библиотеке" работает в тюменском селе
16:26 Красный петух стал новогодним призом в Сладковском районе
16:12 Президент Союза биатлонистов Чехии призвал лишить Тюмень права проведения ЧМ-2021 по биатлону
15:41 Спасатели обнаружили семь тел погибших при крушении Ту-154
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2016
﻿

Губернатор

Тюменцы скорбят вместе со всей страной

Владимир Якушев: мы должны дать отпор новым вызовам

Наблюдательный совет ТюмГУ поможет вузу задействовать все резервы для повышения конкурентоспособности

Политика

Россияне стали больше доверять Государственной думе

Владимир Путин в двенадцатый раз проведет большую пресс-конференцию

Игорь Холманских поручил обратить особое внимание на безопасность перевозок детей

Экономика

Тюменцы изобрели энергоэффективную вентильную станцию для ТЭК

Приход иностранных собственников улучшит управление "Роснефтью", считает Владимир Путин

Владимир Путин: Центральный банк России в первую очередь защищает интересы вкладчиков

Общество

Тюменцы почтили память погибших в авиакатастрофе самолета ТУ-154

26 декабря - события дня

Тюменские танцоры стали фаворитами Международного конкурса "Будущее планеты"

Спорт

Уральские дрифтеры открыли зимний сезон в Тюмени

Президент Союза биатлонистов Чехии призвал лишить Тюмень права проведения ЧМ-2021 по биатлону

Ветераны тюменского хоккея встретились на новогоднем турнире

Происшествия

Корабли, водолазы и авиационная техника продолжают прибывать в район крушения самолета Ту-154

Спасатели обнаружили семь тел погибших при крушении Ту-154

На Ямале трое детей погибли при пожаре
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2016 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+