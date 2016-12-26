В акватории Черного моря ведутся круглосуточные поисковые работы

МЧС России

Поисковые работы в районе крушения самолета Ту-154 в акватории Черного моря продолжаются.

В районе поиска установлены мощные прожекторы и световые башни, которые позволяют спасателям работать в темное время суток. С их помощью освещается территория до 80 метров вокруг судов, на которых они установлены. Всего к проведению работ привлечено более 3 тыс. человек и свыше 200 единиц техники. В поисковой операции задействованы силы и средства МЧС России, Министерства обороны, Росавиации, Росморречфлота, пограничного управления ФСБ России, Минздрава, правоохранительных органов и органов государственной власти Краснодарского края.

Для обследования акватории задействованы катера Южного регионального поисково-спасательного отряда и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Ими обследовано более 100 кв. км. В акватории Черного моря сосредоточено 30 морских судов, задействованных в операции.

К поисковым работам привлечена авиация, с помощью которой совершен облет секторов поиска площадью свыше 240 кв. км. В авиационную группу, привлекаемую к проведению поисковой операции, входят семь самолетов, 12 вертолетов и 20 беспилотников. Наземные поисковые группы проводят обследование береговой линии. Ими обследовано более 10 км побережья.

В районе обнаружения обломков самолета работают водолазы ЮРПСО, также специалисты отряда "Центроспас" и центра "Лидер". Они доставили к месту крушения самолета специализированное оборудование для проведения глубоководных работ, также роботехнические комплексы, гидролокаторы бокового обзора и беспилотники.

Психологами МЧС России проводится работа с родственниками и близкими погибших в авиакатастрофе. Психологи чрезвычайного ведомства работают в Москве, Сочи, принимают участие в работе горячей линии.

Спасатели МЧС России имеют большой опыт проведения подобных операций, как на территории России, так и за рубежом. Например, в январе 2015 года сводный отряд чрезвычайного ведомства был задействован в поисковых работах при крушении малайзийского самолета в Индонезии. С участием российских специалистов на дне моря удалось обнаружить и поднять бортовые самописцы авиалайнера, сообщает пресс-служба МЧС России.