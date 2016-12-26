История и культура Ишима станет более доступной для туристов

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Историческое и культурное наследие Ишима станет более доступным для жителей региона. Такую точку зрения высказала директор Ишимского историко-художественного музея Любовь Нечаева, комментируя "Тюменской линии" решение наблюдательного совета при департаменте по социальным вопросам администрации Ишима о реорганизации музея в "Ишимский музейный комплекс".

"Необходимость присоединения "Культурного центра П.П. Ершова" к МАУК "Ишимский историко-художественный музей" в первую очередь обусловлена более эффективным использованием музейно-краеведческого потенциала данных учреждений, - отметила она. - Объединив усилия можно более качественно оказывать услуги по приобщению населения к истории родного края. Работая совместно, можно достичь более высоких результатов в работе путем объединения фондового потенциала и более эффективного его экспонирования. Материалы, накопленные культурным центром и Ишимским историко-художественным музеем, могут использоваться в совместных выставочных проектах". Объединение учреждений, по мнению Любови Нечаевой, так же положительно скажется на развитие туристской деятельности, путем объединения туристических программ, которые были разработаны учреждениями ранее. Планируется создание новых совместных туристических маршрутов и более эффективно использовать туристический потенциал города".

С Ишимом связаны судьбы многих известных людей: писатель Петр Ершов, декабристы Александр Одоевский и Владимир Штейнгейль, главный конструктор Останкинской телебашни Николай Никитин. Также в Ишиме бывали историк Пётр Словцов, химик Дмитрий Менделеев, немецкий ученый барон Фридрих Вильгельм Генрих Алексаандр фон Гумбольдт, писатель Антон Чехов.

Отдельного внимания заслуживает Прасковья Луполова. Она была дочерью Григория Луполова, отправленного в Ишим в ссылку со всей семьей. Параша отправилась из Ишима пешком в Санкт-Петербург, надеясь попасть к императору Александру I и выпросить "милость" для отца. В 2004 году на центральной площади Ишима установлен памятник Прасковье Луполовой – девушке, готовой на настоящий подвиг ради своих родителей.

Также в Ишиме есть единственный в России литературный музей Петра Ершова – автора "Конька-Горбунка". Этот музей не случаен. Ершов провел детские горы всего в нескольких километрах от Ишима - в селе Безруково.

Борис Олейник