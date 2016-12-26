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Стартовал фотоконкурс Around the World

18:41 26 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
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Принимаются заявки на Международный фотоконкурс Around the World. Дедлайн 20 февраля 2017 года.

Принять участие могут все желающие, достигшие 18 лет. Если участнику от 13 до 18 лет, то у него должно быть юридическое согласие от родителей или опекунов.

Конкурс дает возможность выиграть фототур по Италии. Путешествие начнется в Риме и закончится в национальном парке Чинкве-Терре. Победитель насладится итальянской кухней и окунется в культуру с помощью частных VIP-туров. И, конечно, сделает фотографии. В этом ему помогут известные фотографы Ken Kaminesky и Karen Hutton.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса и загрузить свое лучшее фото из путешествий: пейзажи, людей, архитектуру, природу и т. д.

Жюри будет оценивать креативность, оригинальность и соответствие теме.

Приз: восьмидневный all-inclusive фототур по Италии стоимостью 6 тыс. 495 долларов, который состоится весной 2017 года. Путешествие включает посещение Рима, Флоренции, национального парка Чинкве-Терре и многих других мест.

Соб. инф.

Теги: фотоконкурс , Италия

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