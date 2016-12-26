Оборудование для очистных сооружений комплекса "ЗапСибНефтехима" поставят российские предприятия

фото Тобольской промплощадки

Три сделки с отечественными производителями на закупку оборудования для очистных сооружений комплекса "ЗапСибНефтехима" заключены в октябре и ноябре, сообщает пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа.

Компания ООО "БМТ" из Владимира поставит установку обратного осмоса для канализационно-очистных сооружений (КОС). При помощи специальных механических фильтров современная установка обратного осмоса способна удалять из воды мельчайшие частицы с размерами 0,001–0,0001 мкм, такие как соли жесткости, сульфаты, нитраты, ионы натрия, малые молекулы, красители.

Тольяттинская компании ООО "ПП "Тэко-фильтр" изготовит и поставит для КОС 28 осветлительных и 14 сорбционных фильтров. Сорбционные фильтры предназначены для очистки ливневых сточных вод, осветлительные фильтры используются в водоподготовке перед основной очисткой сточных вод и позволяют снизить ее мутность.

Для здания реагентного хозяйства, в котором размещаются склады хранения основных реагентов и фильтрующих материалов для очистки воды, совершена сделка на закупку комплектного распределительного устройства мощностью 10 кВ. Установку, служащую для приема и распределения электрической энергии, поставит компания АО "Электронмаш" из Санкт-Петербурга.

Поставки материалов для строительства идут на площадку "ЗапСибНефтехима" из 35 регионов России. Всего в строительстве комплекса используются следующие технологические материалы и оборудование отечественного производства: около 1 тыс. единиц технологического оборудования; свыше 110 тыс. тонн металлоконструкций; около 20 тыс. тонн трубной продукции; свыше 200 км пластиковой трубы; свыше 3 тыс. км кабеля.

Общая сумма контрактов с российскими подрядчиками, поставщиками оборудования и материалов превышает 220 млрд рублей.