Более ста тюменских школьников побывают на главной елке страны

kremlinpalace.org

112 школьников из Тюменской области посетят главную елку страны в Государственном Кремлевском дворце.

Как сообщает областной департамент образования и науки, в делегацию включены отличники учебы, победители и призеры конкурсов и олимпиад, участники детских общественных объединений, дети из многодетных, замещающих семей, дети военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, участников боевых действий. Возраст ребят — от 8 до 14 лет.

Формирование делегации проводилось на конкурсной основе. В муниципальных образованиях области были созданы комиссии, в состав которых входят представители муниципальных органов управления образованием, молодежной политики, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты населения, территориальных органов внутренних дел.

В Москве тюменских школьников ждет насыщенная культурная программа. Ребята посетят музей "Государев двор в Измайлово", а также познакомятся со столицей на обзорной экскурсии.

Отметим, что особое внимание в поездке уделено безопасности ребят. Кроме сопровождающих педагогов, в делегации находятся два медицинских работника и сотрудник правоохранительных органов.