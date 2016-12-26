Как избежать пожаров от пиротехники

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Свечи, бенгальские огни, хлопушки, петарды и ракетницы - главные причины пожаров в новогодние праздники.

Чтобы избежать возгораний, Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует использовать пиротехнические изделия (за исключением бенгальских огней, свечей для тортов и хлопушек) только на улице, с учетом требований безопасности.

Не стоит запускать ракетницы вблизи деревьев, линий электропередач, а также во дворах, рядом с подъездом. Случайно попавшие на балконы и в открытые форточки ракетницы неоднократно становились причиной пожаров.

Запрещается курить рядом с пиротехническими изделиями, бросать их и ударять, наклоняться над ними во время поджога фитиля, держать работающие изделия в руках (за исключением бенгальских огней, свечей для тортов и хлопушек).

Опасно подходить и наклоняться над отработавшей пиротехникой в течение минимум пяти минут после окончания работы, а также поджигать фитиль еще раз в случае затухания.

Запрещено использовать пиротехнические изделия людям моложе 18 лет без присутствия взрослых, а также лицам в состоянии алкогольного опьянения.

Соб. инф.