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Как избежать пожаров от пиротехники

17:30 26 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
63.mchs.gov.ru

Свечи, бенгальские огни, хлопушки, петарды и ракетницы - главные причины пожаров в новогодние праздники. 

Чтобы избежать возгораний, Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует использовать пиротехнические изделия (за исключением бенгальских огней, свечей для тортов и хлопушек) только на улице, с учетом требований безопасности.

Не стоит запускать ракетницы вблизи деревьев, линий электропередач, а также во дворах, рядом с подъездом. Случайно попавшие на балконы и в открытые форточки ракетницы неоднократно становились причиной пожаров. 

Запрещается курить рядом с пиротехническими изделиями, бросать их и ударять, наклоняться над ними во время поджога фитиля, держать работающие изделия в руках (за исключением бенгальских огней, свечей для тортов и хлопушек).

Опасно подходить и наклоняться над отработавшей пиротехникой в течение минимум пяти минут после окончания работы, а также поджигать фитиль еще раз в случае затухания.   

Запрещено использовать пиротехнические изделия людям моложе 18 лет без присутствия взрослых, а также лицам в состоянии алкогольного опьянения.

Соб. инф.

Теги: пожарная безопасность , ГУ МЧС России по Тюменской области , фейерверки , Новый год
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