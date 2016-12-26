Одиннадцать тел обнаружены за первые сутки поисковых работ в районе крушения Ту-154

Фото МЧС России

Одиннадцать тел и 154 фрагмента обнаружены в районе крушения Ту-154 в Черном море за первые сутки поисковых работ.

Группировку привлекаемых сил увеличили до 3,5 тыс. человек. Военнослужащие Южного военного округа продолжают обследование береговой черты, сбор тел погибших, обломков самолета и личных вещей пассажиров.

Специалисты проанализировали данные объективного контроля с радиолокационных средств и определили траекторию полета Ту-154, что позволило более точно определить район падения самолета. Поисково-спасательную операцию осложняют широкий диапазон глубин и особенности рельефа дна.

К поискам присоединились семь судов Черноморского флота, в том числе противодиверсионный катер "Суворовец" с гидролокатором бокового обзора, фрегат "Адмирал Григорович" с поисково-спасательным вертолетом Ка-27, малый противолодочный корабль "Касимов", гидрографическое судно с новейшим гидролокационным оборудованием для обнаружения фрагментов самолета, базовый тральщик "Минеральные воды", катера с прожекторными установками большой мощности. Группировка усилена до 39 кораблей и катеров, 135 водолазов и семи глубоководных аппаратов.

Задачи по воздушному мониторингу надводной обстановки выполняют экипажи пяти вертолетов и расчеты БПЛА "Орлан-10".

Самолет Ил-76 с обнаруженными на месте авиакатастрофы десятью телами и 86 фрагментами вылетел в Москву, где специалисты проведут их опознание и генетическую экспертизу, сообщается на сайте ведомства.

Соб. инф.