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В Викуловском районе увеличат объемы производства в животноводстве

12:54 27 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

На 34% улучшилась сохранность молодняка крупного рогатого скота в Викуловском районе в 2016 году в сравнении с 2015.

Как сообщил начальник управления сельского хозяйства района Василий Леончиков, увеличился и выход телят на 100 голов коров молочного направления. По его словам, это позволит нарастить объемы производства в животноводстве в 2017 году.

"Эти направления напрямую связаны с возможностью улучшить товаропроизводительность. Положительно отразится на объемах производства и покупка в новом году сельхозпредприятиями нетелей молочного и мясного направлений", - отметил Василий Леончиков.

Он добавил, что валовое производство молока в Викуловском районе на 1 декабря 2016 года составило 3 тыс. 219 тонн. Средний удой на фуражную корову превысил 2 тыс. 700 кг, производство мяса составило около 460 тонн. Всего на начало декабря в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах насчитывается  3 тыс. 179 коров и 5 тыс. 965 свиней, в том числе 1 тыс. 747 свиноматок.

Евгения Шевцова

Теги: АПК , Викуловский район , сельское хозяйство , животноводство

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