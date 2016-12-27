В Викуловском районе увеличат объемы производства в животноводстве

admtyumen.ru

На 34% улучшилась сохранность молодняка крупного рогатого скота в Викуловском районе в 2016 году в сравнении с 2015.

Как сообщил начальник управления сельского хозяйства района Василий Леончиков, увеличился и выход телят на 100 голов коров молочного направления. По его словам, это позволит нарастить объемы производства в животноводстве в 2017 году.

"Эти направления напрямую связаны с возможностью улучшить товаропроизводительность. Положительно отразится на объемах производства и покупка в новом году сельхозпредприятиями нетелей молочного и мясного направлений", - отметил Василий Леончиков.

Он добавил, что валовое производство молока в Викуловском районе на 1 декабря 2016 года составило 3 тыс. 219 тонн. Средний удой на фуражную корову превысил 2 тыс. 700 кг, производство мяса составило около 460 тонн. Всего на начало декабря в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах насчитывается 3 тыс. 179 коров и 5 тыс. 965 свиней, в том числе 1 тыс. 747 свиноматок.

Евгения Шевцова