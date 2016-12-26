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Викуловчане реализовали более двух тысяч тонн молока

16:34 26 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
phototyumen.ru

1 тыс. 657 тонн молока сдали жители Викуловского района в местный сельскохозяйственный кооператив "Центральный" с начала 2016 года. Еще 802 тонны реализовано в соседний район – кооператив "Абатский".

Об этом сообщил начальник управления сельского хозяйства района Василий Леончиков, подводя итоги сельскохозяйственного года.

Он добавил, что всего на территории работает четыре потребительских кооперативов, их деятельность охватывает все сельские поселения района. Кроме закупа молока "Центральный" оказывает услуги по заготовке сена, обработке огородов, предоставляет транспорт. "Беркут" занимается закупом и производством мяса и мясных полуфабрикатов, "Консультант" оказывает консалтинговые услуги индивидуальным предпринимателям и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство.

Активно пользуются селяне и услугами кредитного кооператива "Викулово". С января по ноябрь 2016 года здесь выдано 197 займов на сумму около 26 млн 200 тыс. рублей. Годом ранее общая сумма кредитов и займов не превышала 20 млн.

Евгения Шевцова

Теги: АПК , Викуловский район , кооперация , молоко

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