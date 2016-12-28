В юбилейный год "РН-Уватнефтегаз" добился максимальной добычи нефти

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Создание нефтяной провинции на юге Тюменской области – амбициозная задача, с которой справились сотрудники компании "РН-Уватнефтегаз". Добыча нефти в Уватском районе составила 11 млн тонн, первоначальные прогнозы не превышали 3,5 млн тонн.

О самоотверженной работе первопроходцев, ежедневной работе в эти дни и перспективах развития говорили во время торжественного собрания, посвященного 15-летию реализации Уватского проекта и акционерного общества "Роснефть-Уватнефтегаз", которое состоялось в ДК "Нефтяник".

В декабре 2001 года геологоразведочные работы подтвердили большие дебиты по скважинам, расположенным в Уватском районе. Родиной Уватского проекта считается Кальчинское месторождение, именно с него началось освоение недр на юге Тюменской области. Один из первопроходцев, а ныне заместитель начальника отдела управления добычи нефти "РН-Уватнефтегаз" Фердинанд Назмутдинов, рассказал, что первая нефть в этой отдаленной территории была добыта 24 года назад.

"Первая нефть с Кальчинского месторождения была получена со скважины "61-Р" в октябре 1992 года. Сейчас фонд составляет 110 скважин. Кальчинское – первая ступенька к развитию Уватского проекта. Именно от этого месторождения был построен нефтепровод до ЛПДС "Демьянское", по которому до сих пор транспортируется нефть со всех месторождений, здесь была построена нефтеперекачивающая станция Кальчинская", - отметил он.

В первые годы реализации Уватского проекта на Кальчинском месторождении добывалось около 4 тыс. тонн нефти, сейчас - чуть более 1 тыс. тонны, но, тем не менее, данное месторождение является узловым – на него поступает черное золото с других скважин, а далее транспортируется по магистральному трубопроводу. Один из тех, кто стоял у руля и создавал всю инфраструктуру - начальник производственно-технического отдела Сергей Цепенков. Он признается, что приходилось работать круглосуточно. За три месяца в эту труднодоступную местность было завезено буровое оборудование, станки, дизельное топливо, обустроен вахтовый городок.

"Все активно началось развиваться в 2007 году. Это был трудный год – коллектив был небольшой, нас было около 40 человек. Зима в тот год выдалась сложной. Мы начали строить зимник в начале декабря, а в январе пошли дожди и все растаяло. К такому объему работ многие были не готовы, к примеру, мы по всей стране искали большегрузные машины, чтобы завезти оборудование. Работали в сумасшедшем аврале с утра и до ночи. За полтора месяца мы завезли все необходимое. Было интересно, нам есть что вспомнить. Не думали, что будем добывать не то что 11, а 8 миллионов тонн нефти", - поделился воспоминаниями Цепенков.

А 16 февраля 2009 года был запущен в эксплуатацию центральный пункт сбора нефти Усть-Тегусского месторождения – нефть Восточного Увата стала поступать в магистральный трубопровод. Уватский проект уникален. На огромной и труднодоступной территории ведется разработка месторождений новейшими способами. Здесь внедрены передовые технологии геологоразведки, бурения скважин. В Уватский проект входит 19 лицензионных участков, 37 месторождений углеводородов.

Не каждому нефтянику выпадает честь запустить месторождение с нуля, убежден экс-генеральный директора ТНК Уват, ныне генеральный директор ООО "Центр экспертной поддержки и технического развития" Андрей Рублев: "Все продумано, спланировано, имеет достаточную обоснованность. Все это позволяет Уватнефтегазу продолжать оставаться одним из лучших предприятий. Уверен, что Уватский проект будет реализовываться еще долгие годы".

Запасы нефти на месторождениях, которые разрабатывает "РН-Уватнефтегаз", относятся к категории трудноизвлекаемых, местность, на которых они расположены, – труднодоступная. Как показали расчеты, извлекаемые запасы составляют около полутора миллиардов тонн, чтобы получить их как можно быстрее, в конце 2013 года генеральный директор предприятия Евгений Задорожный поставил перед коллективом амбициозную, но реальную цель — "10 лет по 10 миллионов".

"От нас ждут новых высот, и мы их достигнем. Мы сохраним усилия первопроходцев, качество работы на промысле будет улучшаться. Сотрудники "РН-Уватнефтегаз" генерируют тысячи идей, которые приносят компании миллионную прибыль. Мы видим результаты нашей работы. Мы зашли на территорию, где раньше были только ханты, и создали то, что оставит большой след в истории. Уверен, что у нас большое будущее. Отдельная благодарность руководителю региона – Владимиру Якушеву, который помогает нам и вдохновляет на новые победы", - отметил Евгений Задорожный на торжественном собрании.

Напомним, в 2004 году компания ТНК-BP и правительство Тюменской области заключили стратегическое соглашение о долговременном сотрудничестве. Ежегодно оно пролонгируется. Сотрудничество, как признаются обе стороны, оказалось взаимовыгодным. 15-летие Уватского проекта - это знаковое событие не только для компании "РН-Уватнефтегаз", но и для всех жителей Тюменской области, считает губернатор Владимир Якушев.

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"Кто бы мог представить, что на юге Тюменской области мы будем добывать более 11 миллионов тонн нефти. Буквально десять лет назад добыча составляла чуть более одного миллиона тонн. Совершен грандиозный скачок вперед. Сейчас открываются новые перспективы для развития. Мы с вами верим в то, что на юге Тюменской области когда-то будут добывать и 20 миллионов тонн нефти. Для того чтобы добиться сегодняшних результатов, необходимо было объединить усилия массы людей – это профессиональная команда тех людей, которые выполняли геологоразведочные работы, и тех, кто осуществлял первую добычу", - подчеркнул он.

На торжественном собрании глава региона поблагодарил компанию "РН-Уватнефтегаз" за активную реализацию социальных программ, участие в благотворительных акциях, подготовке молодых специалистов. Аналогичное мнение высказал и главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский, обратив особое внимание на экологическую безопасность при добыче сырья.

"Уватнефтегаз - признанный фаворит по нефтедобыче в регионе. Вы осваиваете новые территории Уватского района, внедряете современные технологии, при этом соблюдая экологические стандарты. Благодаря вам развиваются смежные отрасли: строительство, связь, нефтесервис. Сегодня в компании работает та команда, которой по плечу покорение любых вершин", - подчеркнул Андрей Руцинский.

Вклад предприятия высоко оценили и в Тюменской областной думе. Первый заместитель председателя регионального парламента Андрей Артюхов от имени депутатов вручил приветственный адрес генеральному директору "РН-Уватнефтегаз" Евгению Задорожному. Особые слова благодарности во время празднования 15-летия компании прозвучали от ветеранов нефтяной промышленности. По словам президента Тюменского областного общественного фонда им. В. И. Муравленко Сергея Великопольского, компания не на словах, а на деле поддерживает первопроходцев, отдавших немало сил и здоровья освоению недр. Именно поэтому генеральный директор был удостоен высшей награды фонда - "Честь. Память. Благотворительность".

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По традиции в конце года в компании называют имена лучших сотрудников и подразделений, добившихся весомых результатов. В юбилейный год в номинации "Лучшее производственное подразделение" победил региональный энергетический центр, награда была вручена заместителю главного инженера, начальнику отдела энергетики Григорию Иванову. Блок бурения признан лучшим производственным блоком. Лучшим спортсменом по итогам 2016 года стала ведущий специалист отдела администрирования проектов Гульнара Гилева. Звание "Лидер инициатив" получил ведущий инженеру КИПиА Александр Туляков. Механик укрупненного нефтепромысла №1 Святослав Свяжин признан "Лидером безопасности".

Напомним, что ООО "РН-Уватнефтегаз" ведет разведку и разработку группы уватских месторождений, расположенных в Тюменской области. Уватский проект - один из приоритетных в деятельности НК "Роснефть". С 2004 года годовая добыча предприятия выросла почти в 10 раз – с 1,2 млн тонн до 11 млн тонн нефти. В состав Уватского проекта входят 19 лицензионных участков на территории Тюменской и Омской областей и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с 37 открытыми месторождениями.

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Екатерина Исаева