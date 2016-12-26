"Лада" въехала в прицеп лесовоза на дороге Тюмень - Нижняя Тавда

Фото ГИБДД Тюменской области

18 человек получили травмы в тринадцати дорожных авариях в Тюменской области 24 и 25 декабря.

Днем на 450 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе столкнулись "Лада Нива" и "Опель Мокка". Раны, ушибы и ссадины получили 24-летний водитель и 49-летний пассажир иномарки.

Фото ГИБДД Тюменской области

Вечером в субботу на ул. Малыгина столкнулись "Дэу Джентра" и "Тойота Приус". Травмы грудной клетки и лица получили 34-летний водитель и 33-летняя пассажирка "Дэу", и 51-летняя пассажирка "Тойоты".

Утром в 7 часов 25 декабря на 20 км автодороги Тюмень – Нижняя Тавда автомобиль "Лада" 14-й модели въехал в прицеп грузового автомобиля-лесовоза. Грузовой автомобиль с места происшествия уехал. Водитель и 19-летняя пассажирка "Лады" получили травмы головы.

Вечером на 310 км дороги Тюмень – Омск столкнулись "Тойота Корона Премио" и "Хендэ Акцент". 39-летний водитель "Тойоты", житель Алтайского края, получил травмы головы, грудной клетки и перелом костей таза, сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото ГИБДД Тюменской области

Соб. инф.