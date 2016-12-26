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Хоспис в Екатеринбурге назовут именем Доктора Лизы

17:16 26 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
www.egd.ru

Отделение паллиативной помощи в Центральной городской больнице Екатеринбурга назовут именем главы благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки.

Об этом сообщается на сайте Екатеринбургской городской думы.

Переименовать хоспис предложил глава города, председатель городской думы Евгений Ройзман. 

"Доктор Лиза очень много сделала для открытия хосписа. Несколько лет назад мы пришли с ней на прием к губернатору Свердловской области Александру Мишарину и убедили его в необходимости открытия такого отделения в Екатеринбурге. Фонд "Справедливая помощь" помог в сборе средств на оснащение, собрали около двух миллионов рублей, которые вложили в реконструкцию и оснащение хосписа. Елизавета приехала накануне, беседовала с врачами и высказала несколько важных предложений по организации работы хосписа", – рассказал Евгений Ройзман.

Напомним, Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе ТУ-154 в Черном море. В свою последнюю командировку она летела в Сирию помогать детям, сопровождала груз с лекарствами, инвалидными колясками, переданные из Екатеринбурга сирийским больницам. Как сообщают СМИ, груз, летевший другим рейсом, дошел до пункта назначения.

"В любой трудной ситуации можно было к ней обратиться. Лиза была очень добрым, светлым человеком, при этом она не была правозащитницей. Даже когда работала с бомжами на Курском вокзале, всегда сама выезжала на место, могла перебинтовать, сделать процедуры. В подвале на Пятницкой всегда кипела работа, было многолюдно, Лиза занималась всеми, кто нуждался в помощи", – добавил Евгений Ройзман.

Теги: Екатеринбург , авиакатастрофа

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