Рубль стабилен в связи с рождественскими выходными на рынках Запада

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Рубль немного вырос к доллару и чуть снизился к евро при открытии торгов на Московской бирже. Это связано с отсутствием торгов на большинстве европейских рынков и в США в связи с празднованием католического Рождества, сообщает vestifinance.ru.

"Российская газета" дополняет, в существующих экономических реалиях рубль нашел точку равновесия - уже достаточно долгое время при отсутствии форс-мажорных ситуаций число факторов, оказывающих поддерживающую роль национальной валюте, в среднем оказывается практически равно влиянию тех, которые играют на ее ослабление.

"26 декабря рубль будет торговаться в гордом одиночестве - на рынках Запада выходной в связи с католическим Рождеством, - сообщил "Российской газете" финансовый аналитик Борис Белкин. - Поэтому основным фактором влияния останется нефть. А она на данный момент относительно стабильна около заветных 55 долларов за баррель".

Официальный курс доллара США на 26 декабря по итогам торгов "Московской биржи" составил 60 рублей 85 копеек (ослабление на 1 копейку). Курс евро в свою очередь тоже ослаб на 2 копейки и составил 63 рубля 54 копейки.

Ожидается, что в последнюю неделю 2016 года рубль будет находиться под давлением. Во-первых, потому что эта неделя короткая, и во-вторых, она последняя перед новогодними праздниками и каникулами. Традиционно это приводит к фиксации прибыли большинством игроков. А этот фактор в свою очередь часто сопровождается некоторым снижением курса национальной валюты.