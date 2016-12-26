Медперсонал в Тюмени учат избегать конфликтов

Фото ИА "Тюменская линия"

35 обращений от жителей региона поступило в общественный совет при департаменте здравоохранения Тюменской области в 2016 году.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил председатель общественного совета Альберт Юсупов.

"К нам обращаются с различными вопросами, которые касаются деятельности лечебных учреждений. Люди пишут, что не нашли поддержки у администрации медицинского учреждения. Много вопросов поступает по доступности медпомощи, о нехватке узких специалистов в поликлиниках по месту жительства, большая часть вопросов касается конфликтов между пациентами и персоналом", - пояснил он.

В областном департаменте здравоохранения ведется системная работа по конфликтологии. Постоянно проходят тренинги, семинары, на которых обучают персонал. В 2015 году обучено более 2 тыс. сотрудников.

По словам Альберта Юсупова, в общественный совет поступают жалобы на некачественно оказанную медпомощь.

"Но эти вопросы не в нашей компетенции. Мы перенаправляем их к экспертам, которые занимаются лицензированием. Мы всегда стараемся быть на стороне пациента. Учим медицинских работников, как правильно разговаривать с пациентами и к кому их направлять, если возникают вопросы", - подытожил он.

Обращение можно написать, зайдя на страницу общественного совета на сайте департамента здравоохранения Тюменской области.

Ирина Шемякина